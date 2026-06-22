Final feliz

Hallaron con vida al hombre buscado tras el abandono de un auto sobre el puente Colastiné

Después de varias horas marcadas por la incertidumbre y los rastrillajes en el río, el hombre apareció este lunes por la mañana en una ranchada ubicada en la zona de islas. Fue encontrado consciente, sin heridas visibles y trasladado al hospital Cullen para una evaluación médica.