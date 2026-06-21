Operativos simultáneos

Tres detenidos en allanamientos por microtráfico en Santa Fe y Santo Tomé

La Policía de Investigaciones realizó procedimientos simultáneos en los barrios Los Troncos y Adelina Centro, en el marco de una causa impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico. Como resultado, se secuestraron drogas fraccionadas para la venta, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.