Una investigación por presunta comercialización de estupefacientes derivó en una serie de allanamientos simultáneos realizados en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, donde la Policía de Investigaciones (PDI) secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y más de dos kilogramos de una sustancia que, en una prueba preliminar, arrojó resultado reactivo para anfetamina.
Tres detenidos en allanamientos por microtráfico en Santa Fe y Santo Tomé
La Policía de Investigaciones realizó procedimientos simultáneos en los barrios Los Troncos y Adelina Centro, en el marco de una causa impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico. Como resultado, se secuestraron drogas fraccionadas para la venta, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.
Los procedimientos fueron concretados por agentes de la PDI, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, en el marco de una causa impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico (UFEMI), a cargo de los fiscales Arturo Haidar y Eric Fernández.
Análisis criminal
La investigación se originó a partir de tareas de análisis criminal desarrolladas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General y forma parte de las líneas de trabajo priorizadas por el Ministerio Público de la Acusación en materia de persecución del narcomenudeo.
Con autorización del juez Leandro Lazzarini, del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 1, los investigadores llevaron adelante allanamientos en inmuebles ubicados en barrio Los Troncos, en la ciudad de Santa Fe, y en barrio Adelina Centro, en Santo Tomé.
Los operativos contaron con apoyo de grupos tácticos de la Dirección General de Policía de Acción Táctica y de personal de la Sección Canes de la PDI.
Como resultado de los procedimientos, una mujer identificada por sus iniciales M.L.M. fue detenida en la ciudad de Santa Fe. En tanto, en Santo Tomé fueron detenidos dos hombres identificados como R.C.V. y H.F.L.R., mientras que una cuarta persona, identificada como C.V.V., quedó aprehendida.
Además, otras tres personas fueron notificadas de la causa y continuarán vinculadas al expediente en estado de libertad.
Cocaína y marihuana
Durante las requisas, los agentes secuestraron más de 90 gramos de cocaína distribuidos en 261 envoltorios preparados para su comercialización. También incautaron más de 470 gramos de marihuana en distintas presentaciones, tres plantas de cannabis y dos balanzas digitales de precisión presuntamente utilizadas para el fraccionamiento de sustancias.
A ello se sumaron ocho teléfonos celulares, tarjetas de memoria, microchips, un dispositivo electrónico de cobro tipo Posnet, más de 540 mil pesos en efectivo y diversos elementos considerados de interés para la investigación.
Uno de los hallazgos más relevantes se produjo en uno de los domicilios allanados en la ciudad de Santa Fe. Allí los investigadores secuestraron 2.053 gramos de una sustancia que, sometida a una prueba orientativa de campo, reaccionó positivamente para anfetaminas.
No obstante, desde la investigación aclararon que la composición química definitiva deberá ser establecida mediante los análisis que realizará el Laboratorio Químico Forense del Ministerio Público de la Acusación.
Por disposición de los fiscales intervinientes, las personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia y serán investigadas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Mientras tanto, continúan las medidas tendientes a determinar el alcance de las actividades investigadas y la posible participación de otras personas vinculadas a la maniobra.