Santo Tomé y Sauce Viejo

Allanamientos por amenazas derivaron en secuestros de armas, drogas y detenciones

Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia en el marco de una causa por amenazas calificadas. Durante los operativos se incautaron armas de fuego, teléfonos celulares, dinero en efectivo, sustancias estupefacientes y una motocicleta presuntamente utilizada por los sospechosos. Varias personas quedaron a disposición de la Fiscalía.