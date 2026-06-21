Una investigación iniciada por una denuncia de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego derivó el sábado en una serie de allanamientos simultáneos en Santo Tomé y Sauce Viejo, donde la policía secuestró armas de fuego, estupefacientes, teléfonos celulares y una motocicleta presuntamente vinculada al hecho investigado. Además, varias personas resultaron detenidas o aprehendidas.
Allanamientos por amenazas derivaron en secuestros de armas, drogas y detenciones
Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia en el marco de una causa por amenazas calificadas. Durante los operativos se incautaron armas de fuego, teléfonos celulares, dinero en efectivo, sustancias estupefacientes y una motocicleta presuntamente utilizada por los sospechosos. Varias personas quedaron a disposición de la Fiscalía.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez penal Héctor Aiello, a pedido de la Fiscalía Regional a cargo del fiscal Fabián Cecchini, y estuvieron a cargo de personal de la Comisaría Distrito 12ª de la Unidad Regional I, con apoyo de grupos tácticos para las tareas de irrupción.
Madre e hija
El primero de los allanamientos se concretó en una vivienda ubicada sobre calle 29, entre las arterias 8 y 10 de Sauce Viejo. Según consta en las actuaciones, el ingreso se realizó sin necesidad de utilizar la fuerza y permitió el secuestro de una escopeta de doble caño, sin numeración visible ni marca identificatoria, además de tres teléfonos celulares.
Como consecuencia de ese procedimiento fueron aprehendidas una mujer de 58 años, propietaria del inmueble, quien quedó vinculada a una causa por presunta tenencia indebida de arma de fuego, y su hija, de 30 años, acusada provisoriamente por atentado y resistencia a la autoridad luego de intervenir durante el ingreso del personal policial.
El segundo operativo tuvo lugar en una vivienda de calle Tomás Lubary al 3100. Durante la requisa, los efectivos hallaron una pistola Bersa Thunder calibre .380 con su cargador y cincuenta cartuchos del mismo calibre. El arma se encontraba oculta dentro de un mueble y envuelta en un paño.
Un tal "Pupi"
El principal investigado en ese domicilio no se encontraba presente al momento del procedimiento. Sin embargo, los investigadores determinaron que se hallaba trabajando en un local comercial de la ciudad de Santo Tomé. Con esa información, personal policial se trasladó hasta el comercio y concretó la detención del sospechoso, identificado por el alias de "Pupi".
El tercer allanamiento se realizó en una vivienda de calle 3 de Febrero al 3900 y fue el que arrojó el resultado más significativo desde el punto de vista investigativo.
Microtráfico
Durante la requisa, los uniformados localizaron a uno de los menores que interesaban en la causa y, además, detectaron elementos que motivaron la inmediata intervención de personal especializado en microtráfico.
En el inmueble fueron secuestrados 64 envoltorios de papel satinado, una bolsa con una sustancia blanquecina, una caja plástica que contenía material vegetal, una balanza, más de 111 mil pesos en efectivo y diversas sustancias que, según las primeras pericias químicas, serían marihuana y anfetaminas.
También fueron incautados 20 teléfonos celulares en funcionamiento, otros 13 aparatos desarmados y una motocicleta Honda Wave que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizada por los autores al momento de cometer el hecho que originó la pesquisa.
Tras las pruebas de campo realizadas por personal de la PDI especializado en microtráfico, se procedió a la aprehensión de tres personas mayores de edad y a la detención de un adolescente de 16 años. Otro menor de 15 años fue identificado y entregado a su madre por disposición de las autoridades.
Todos los procedimientos fueron informados en tiempo real al fiscal interviniente, quien impartió las directivas correspondientes respecto de las personas involucradas y los elementos secuestrados.
La investigación continúa con el análisis de los teléfonos celulares, las armas de fuego y los restantes elementos incorporados a la causa, con el objetivo de determinar su posible vinculación con los hechos denunciados y establecer eventuales responsabilidades penales.