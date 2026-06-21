La Justicia de Salta avanza en la investigación para esclarecer el origen de los incendios forestales que afectaron una amplia zona de bosque nativo en la localidad de Cafayate.
Incendios en Cafayate: la Justicia investiga si los focos fueron provocados de manera intencional
La Fiscalía Penal de Cafayate avanza con una investigación para determinar el origen de los incendios que afectaron decenas de hectáreas de bosque nativo. La causa se inició tras una denuncia presentada por el municipio y no se descarta la intervención humana.
La causa se inició luego de una denuncia presentada por la Municipalidad local y busca establecer si los focos ígneos fueron consecuencia de una acción intencional o de otra circunstancia que aún permanece bajo análisis.
Los incendios, registrados a comienzos de junio, demandaron un importante despliegue de bomberos voluntarios, brigadistas provinciales y personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Si bien las llamas fueron controladas tras varios días de trabajo, el daño ambiental y las sospechas sobre el origen del fuego derivaron en una investigación judicial que continúa sumando medidas de prueba.
La investigación judicial busca determinar cómo comenzó el fuego
La causa está a cargo de la fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, quien ordenó una serie de diligencias para reconstruir las circunstancias en las que se inició el incendio ocurrido el pasado 7 de junio en un inmueble rural perteneciente a la empresa Finca El Monte S.A. La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada el 9 de junio por la intendenta de Cafayate, Rita Valeria Guevara.
Entre las medidas dispuestas se encuentran la toma de declaraciones testimoniales a vecinos que aseguraron haber observado movimientos de personas en las inmediaciones del predio antes del inicio del fuego, además de entrevistas con responsables y trabajadores de la finca afectada.
La fiscalía también analiza distintos elementos periciales para determinar si existió intervención humana en el origen de las llamas.
La denuncia municipal sostiene que se trata del segundo incendio registrado en el mismo predio en menos de un mes, circunstancia que motivó el pedido de una investigación exhaustiva para establecer eventuales responsabilidades penales. Según trascendió, el municipio considera necesario esclarecer si hubo conductas dolosas o negligentes detrás de los focos registrados.
En los primeros relevamientos realizados sobre el terreno también surgieron indicios que son analizados por los investigadores, entre ellos la presencia de troncos cortados y otros elementos que podrían aportar información sobre las circunstancias previas al incendio.
Sin embargo, las autoridades remarcaron que todavía no existen conclusiones definitivas y que todas las hipótesis permanecen abiertas.
Más de 50 hectáreas afectadas y un amplio operativo para controlar las llamas
Mientras avanza la investigación judicial, también se dimensionan las consecuencias ambientales que dejó el incendio. De acuerdo con los informes oficiales y de los organismos que participaron del operativo, el fuego consumió más de 50 hectáreas de bosque nativo y requirió varios días de tareas ininterrumpidas para ser controlado.
En el combate participaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cafayate, brigadistas de Defensa Civil, efectivos de la Policía de Salta, personal de la Secretaría de Ambiente provincial y equipos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que aportó un avión hidrante para apoyar las tareas aéreas cuando las condiciones meteorológicas lo permitieron.
Las labores se vieron dificultadas por las fuertes ráfagas de viento, la vegetación seca y la compleja geografía del terreno, factores que favorecieron la rápida propagación del fuego.
Durante el operativo, una bombera sufrió quemaduras leves tras un cambio repentino en la dirección del viento, aunque posteriormente fue dada de alta y se informó que se encontraba fuera de peligro.
Una vez controladas las llamas, los equipos continuaron con tareas de enfriamiento y monitoreo para evitar reactivaciones. Pese a ello, días después se registraron nuevos focos en sectores cercanos, lo que obligó a desplegar nuevamente recursos terrestres y aéreos para impedir que el incendio avanzara hacia áreas pobladas e infraestructura estratégica de la zona.
La investigación judicial continúa en desarrollo y, por el momento, no hay personas imputadas. Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que el objetivo es reunir la mayor cantidad posible de evidencia antes de determinar responsabilidades.
La causa busca establecer con precisión cómo se originó el incendio y si existió una conducta deliberada detrás de uno de los episodios ambientales más importantes registrados este año en los Valles Calchaquíes