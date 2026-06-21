Luego de una denuncia

Incendios en Cafayate: la Justicia investiga si los focos fueron provocados de manera intencional

La Fiscalía Penal de Cafayate avanza con una investigación para determinar el origen de los incendios que afectaron decenas de hectáreas de bosque nativo. La causa se inició tras una denuncia presentada por el municipio y no se descarta la intervención humana.