Momentos de extrema tensión se vivieron durante la noche del domingo en barrio Santa Rosa de Lima, cuando un incendio de importantes dimensiones consumió parte de una vivienda y dejó gravemente herido a un joven con discapacidad que había quedado atrapado en el interior.
Un joven con discapacidad lucha por su vida tras quedar atrapado en incendio de su vivienda
El dramático suceso ocurrió la noche del domingo en una vivienda de Pasaje Mitre 3100. La víctima sufrió quemaduras en el 36 por ciento de su cuerpo y presenta compromiso de las vías respiratorias por inhalación de humo. Fue rescatada por policías que ingresaron a la casa entre el humo y las llamas.
El dramático episodio ocurrió alrededor de las 22.20 en un inmueble ubicado en Pasaje Mitre al 3100, donde una dotación del Comando Radioeléctrico acudió tras recibir un aviso por un foco ígneo de gran magnitud.
Cuando los efectivos arribaron al lugar encontraron una escena desesperante. Una gran cantidad de vecinos se había congregado frente a la vivienda mientras densas columnas de humo y llamas escapaban por las aberturas de la casa.
Una madre desesperada
En medio de la conmoción, una mujer identificada como Verónica, de 41 años, residente del inmueble, se encontraba en estado de shock. Entre lágrimas y gritos les manifestó a los uniformados que su hijo, Joel Ulises Fleitas, permanecía atrapado dentro de una habitación alcanzada por el fuego.
Según relató la mujer, el joven padece una discapacidad congénita que le impide desenvolverse por sus propios medios, situación que imposibilitó su evacuación cuando comenzó el incendio.
Ante el avance de las llamas, un vecino intentó ingresar para rescatarlo, pero la intensa concentración de humo lo obligó a retroceder apenas atravesó la puerta de ingreso. Fue entonces cuando los policías escucharon los pedidos de auxilio provenientes desde el interior de la vivienda.
Acto de arrojo
Sin margen para esperar y frente al inminente riesgo de vida, los efectivos resolvieron ingresar al inmueble envuelto por el humo y el fuego. Casi sin visibilidad, lograron localizar al joven y lo sacaron en brazos hacia el exterior.
Las primeras observaciones permitieron advertir que la víctima presentaba severas quemaduras en distintas partes del cuerpo, principalmente en el rostro y en sus extremidades.
La gravedad de la situación llevó a los uniformados a adoptar una segunda decisión urgente: trasladarlo de inmediato al Hospital José María Cullen en un móvil policial, utilizando balizas y sirenas, mientras otras unidades abrían paso durante el recorrido.
Una vez en el nosocomio, Joel fue recibido por el personal médico de guardia y sometido a las primeras evaluaciones.
Heridas de gravedad
Horas más tarde, desde el hospital se informó que el paciente presentaba quemaduras en aproximadamente el 36 por ciento de su cuerpo, con lesiones en miembros superiores, inferiores y rostro. Además, los médicos detectaron compromiso de las vías aéreas producto de la inhalación de humo, motivo por el cual fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva.
Mientras tanto, la investigación sobre las causas del incendio avanzó con la intervención de distintas áreas especializadas.
Secuestro de una estufa vertical
En la vivienda fueron secuestrados restos de lo que sería una estufa eléctrica vertical, elemento que aparece como uno de los principales focos de atención para los peritos.
De acuerdo con las primeras evaluaciones técnicas realizadas en el lugar, la hipótesis predominante apunta a un origen accidental del siniestro. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que las pericias preliminares no detectaron indicios de intencionalidad.
La causa quedó bajo la órbita de la fiscal en turno, doctora Peresin, mientras continúan las actuaciones tendientes a establecer de manera definitiva la mecánica del hecho.
Más allá de la investigación, la imagen que quedó grabada entre los vecinos fue la del rescate contrarreloj realizado por los efectivos policiales. Una intervención que, en cuestión de segundos, terminó siendo determinante para salvar la vida de un joven atrapado en medio del fuego.