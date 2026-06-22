Santa Fe

Un joven con discapacidad lucha por su vida tras quedar atrapado en incendio de su vivienda

El dramático suceso ocurrió la noche del domingo en una vivienda de Pasaje Mitre 3100. La víctima sufrió quemaduras en el 36 por ciento de su cuerpo y presenta compromiso de las vías respiratorias por inhalación de humo. Fue rescatada por policías que ingresaron a la casa entre el humo y las llamas.