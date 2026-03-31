Con la finalización de la audiencia preliminar este martes 31 de marzo en los Tribunales de Santa Fe, quedó formalmente encaminado a juicio por jurados el proceso contra Lucas Luciano Trejo, imputado por un brutal ataque contra su expareja y un familiar de ella ocurrido el 16 de diciembre de 2024 en el distrito de Alto Verde.
Fijan para mitad de año un nuevo juicio por jurado por un intento de femicidio en Alto Verde
Finalizó la audiencia preliminar en la que se definió la prueba que será materia de debate por un hecho ocurrido el 16 de diciembre de 2024, cuando un hombre de apellido Trejo ingresó a la casa de su ex pareja para matarla. Le gatilló tres veces en la panza, pero las balas no salieron.
El juez técnico Leandro Lazzarini, quien dirigió las cinco jornadas de la etapa preparatoria, será también el encargado de conducir el debate previsto para los días 8 y 9 de junio próximos. Por el Ministerio Público de la Acusación intervienen las fiscales Luciana Escobar Cello y Ana Laura Gioria, mientras que la defensa está a cargo de la defensora pública Virginia Balanda.
Clara intención homicida
De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió en horas de la mañana cuando Trejo se presentó en la vivienda de su expareja, a la que accedió de manera violenta. “Pateó y abrió desde afuera la ventana de una habitación en la que estaba la mujer, a quien le tiró del cabello mientras le decía que ‘no iba a salir viva’ de allí”, relató la fiscal al momento de la audiencia de prisión preventiva.
El episodio se inscribe en un contexto previo de violencia de género, con hostigamientos, persecuciones y temores por parte de la víctima tras la ruptura del vínculo. “Es un caso típico de violencia de género”, explicó la fiscal este martes, al detallar que la mujer había pedido a un familiar que la acompañara ese fin de semana por miedo a una posible irrupción de su ex pareja.
Violencia múltiple y dos víctimas
La secuencia del ataque revela una escalada de violencia extrema. Cuando el familiar de la mujer intervino para frenar la agresión, el imputado lo atacó con una maza, con la que también rompió muebles y espejos. Luego, según la reconstrucción fiscal, lo apuñaló en reiteradas ocasiones con un trozo de vidrio.
“El imputado utilizó diferentes elementos para la agresión: un arma de fuego, vidrios y una maza”, precisó Escobar Cello. La intervención de un tercero —el padre de la víctima— permitió que el hombre agredido lograra escapar y resguardarse.
Acto seguido, el acusado volvió sobre su expareja, a quien golpeó y amenazó de muerte. “Mientras le reiteraba que había ido hasta allí para matarla, le apoyó un revólver calibre 32 en el abdomen y gatilló tres veces, pero no salieron los disparos”, detalló la fiscal. El arma, que estaba cargada con cuatro cartuchos, era apta para el disparo.
Detención y calificación legal
Tras el ataque, Trejo se dio a la fuga pero fue aprehendido por personal policial mientras portaba el arma de fuego. Días después, el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Lisandro Aguirre, le dictó la prisión preventiva.
Al imputado se le atribuyen los delitos de tentativa de homicidio calificado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (tentativa de femicidio), tentativa de homicidio simple en perjuicio del familiar y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil, todo en concurso real.
Camino al jurado popular
Durante la audiencia preliminar comenzada en diciembre y que se extendió en cinco jornadas, se definió la prueba que será ventilada en el juicio. Está previsto que declaren 10 testigos de la Fiscalía y tres de la defensa, entre ellos ambas víctimas, familiares, testigos presenciales y peritos.
“Se trabajó sobre la evidencia que va a ser presentada al jurado y se realizaron convenciones probatorias para acotar el debate”, explicó Escobar Cello.
El caso será juzgado bajo el sistema de jurados populares vigente en Santa Fe para delitos graves cometidos con posterioridad a junio de 2024. Serán ciudadanos quienes definan la culpabilidad o no culpabilidad del acusado, mientras que la eventual pena se determinará en una instancia posterior, llamada audiencia de cesura.