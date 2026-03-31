Tribunales de Santa Fe

Fijan para mitad de año un nuevo juicio por jurado por un intento de femicidio en Alto Verde

Finalizó la audiencia preliminar en la que se definió la prueba que será materia de debate por un hecho ocurrido el 16 de diciembre de 2024, cuando un hombre de apellido Trejo ingresó a la casa de su ex pareja para matarla. Le gatilló tres veces en la panza, pero las balas no salieron.