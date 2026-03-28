Aguardan resultados de la autopsia de la mujer fallecida en barrio Transporte

El cadáver de una mujer fue hallado dentro de una vivienda de barrio Transporte de la ciudad de Santa Fe y su muerte está siendo investigada.
Tenía 64 años y fue hallada sin vida en el interior de su casa, en calle Padre Genesio al 2700. Todavía no se pudieron determinar las causas del fallecimiento.
El cadáver de una mujer fue hallado dentro de una vivienda de barrio Transporte de la ciudad de Santa Fe y su muerte está siendo investigada.
Se llamaba Susana Núñez y tenía 64 años. Su cuerpo sin vida fue hallado poco después del mediodía de este viernes por un sobrino, uno de los pocos familiares con los que ella contaba.
El hombre, que no tenía novedades de su tía desde hacía varios días, llegó al domicilio – en calle Padre Genesio al 2700, en una de las esquinas que se forman con San Jerónimo- y encontró la puerta principal cerrada pero sin llave.
Ante la posibilidad de que haya algún desconocido en el interior, se comunicó rápidamente con la Central de Emergencias 911. Para ese entonces, un olor desagradable invadía la casa.
Una patrulla del Comando Radioeléctrico se acercó para prestar colaboración y los uniformados ingresaron al inmueble.
El cadáver estaba tendido en el suelo, desnudo y tenía sangre en la cabeza.
Los vecinos rápidamente tejieron conjeturas, respecto de que la casa estaba “toda revuelta”, pero lo cierto es que -según trascendió- no había ninguna abertura forzada y el desorden adentro de la vivienda era solo eso, desorden.
Además, pudo saberse que no faltaba ningún elemento de valor de Susana, que trabajaba como empleada doméstica y no tenía teléfono celular.
No obstante, las autoridades le dieron intervención a la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del Ministerio Público de la Acusación, que encomendó las actuaciones a la Brigada de Femicidios de la Policía de Investigaciones.
El caso quedó en manos de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, que entre otras medidas ordenó la autopsia. El médico policial que examinó el cuerpo estimó que el fallecimiento se había producido entre tres y cuatro días antes del hallazgo.
Peritos de la Policía de Investigaciones examinaron la escena en busca de elementos que puedan ser de interés.