Alarma en la santafesina

Crece el abigeato en San Javier y productores denuncian falta de respuestas

El abigeato se intensifica en el departamento San Javier y en la zona. Los productores advierten sobre un escenario cada vez más grave. Denuncian falta de respuestas pese a reuniones con autoridades y reclaman medidas urgentes.