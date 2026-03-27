Cuando la prevención une: Esperanza se pone al frente de la lucha por la seguridad vial

En la ciudad de Esperanza se llevó a cabo una jornada de concientización sobre seguridad vial, fruto del trabajo conjunto entre la Cámara de Transporte de Esperanza, la Agencia Provincial de Seguridad Vial y el Sindicato de Camioneros de Santa Fe.
“Una sola vida perdida es un fracaso”, afirmó Sergio Aladio durante el masivo encuentro realizado en el anfiteatro esperancino. La jornada sumó el apoyo de transportistas y funcionarios para fortalecer la educación en las rutas.
En la ciudad de Esperanza se llevó a cabo una jornada de concientización sobre seguridad vial, fruto del trabajo conjunto entre la Cámara de Transporte de Esperanza, la Agencia Provincial de Seguridad Vial y el Sindicato de Camioneros de Santa Fe.
La actividad tuvo lugar en horas de la tarde en el Anfiteatro del Centro Cultural Dante Alighieri y contó con la participación de diversos actores del sector, así como la presencia de autoridades destacadas: Carlos Torres, director de la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe; Sergio Aladio, secretario general del Sindicato de Camioneros de Santa Fe; Nicolás Bieler, presidente de la Cámara de Transporte de Esperanza; el dirigente local Maxi Baroni; y el intendente de Esperanza, Rodrigo Müller.
Durante la jornada, además de la charla central, se expusieron camiones, unidades de respuesta y equipos de rescate utilizados en accidentes, generando un espacio dinámico de intercambio y aprendizaje.
También se destacó el compromiso del equipo de trabajo del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, cuyos referentes vienen adelantándose en cada localidad para organizar este tipo de encuentros, garantizando su desarrollo y alcance territorial.
En diálogo con la prensa, Sergio Aladio destacó:
“Este tipo de eventos queremos replicarlo en toda la provincia. Es una manera de generar conciencia sobre la seguridad vial y la gran dificultad que atraviesa no solo Santa Fe, sino toda la Argentina, con un impacto que lamentablemente es global. En esto no hay buenos o malos números: una sola vida perdida es un fracaso como sociedad, y por eso impulsamos estas acciones”.
Asimismo, señaló que la actividad se enmarca dentro de las reuniones de comisión directiva que el gremio viene desarrollando en distintas localidades, destacando que el día viernes posterior a la jornada se realizará un nuevo encuentro organizativo.
Aladio también expresó su agradecimiento:
“Estamos muy agradecidos con Carlos Torres y todo su equipo de trabajo. No estamos solos: hay instituciones y personas que piensan como nosotros y que entienden que este es un compromiso colectivo”.
La jornada dejó en claro la importancia del trabajo articulado entre el sector público, privado y sindical para enfrentar una problemática que exige responsabilidad y compromiso de toda la sociedad.
Porque la seguridad vial no es una opción ni un discurso: es una responsabilidad compartida donde cada vida cuenta, siempre.