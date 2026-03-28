Servicio Meteorológico Nacional

Rige un alerta por tormentas para gran parte de Santa Fe y provincias del centro argentino

El aviso del SMN estará vigente durante la madrugada del sábado y comprende la mayor parte del territorio santafesino y zonas de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Salta.