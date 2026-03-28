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Rige un alerta por tormentas para gran parte de Santa Fe y provincias del centro argentino

El aviso del SMN estará vigente durante la madrugada del sábado y comprende la mayor parte del territorio santafesino y zonas de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Salta.

El departamento La Capital está en el área afectada. Crédito: Flavio RainaEl departamento La Capital está en el área afectada. Crédito: Flavio Raina
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El Servicio Meteorológico Nacional informó este viernes que para las primeras horas de la jornada del sábado rige un alerta amarillo por tormentas que comprende gran parte de la provincia de Santa Fe y zonas de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Salta.

En Santa Fe

En Santa Fe, el aviso abarca casi la totalidad del territorio, con excepción de los departamentos Gral. Obligado, San Javier y Vera.

Fuente: SMNFuente: SMN

Se prevé que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Recomendaciones

En tal sentido, el organismo recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiá desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio, alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

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