Rige un alerta por tormentas para gran parte de Santa Fe y provincias del centro argentino
El aviso del SMN estará vigente durante la madrugada del sábado y comprende la mayor parte del territorio santafesino y zonas de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Salta.
El departamento La Capital está en el área afectada. Crédito: Flavio Raina
En Santa Fe, el aviso abarca casi la totalidad del territorio, con excepción de los departamentos Gral. Obligado, San Javier y Vera.
Fuente: SMN
Se prevé que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Recomendaciones
En tal sentido, el organismo recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiá desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio, alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.