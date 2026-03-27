Qué dice el pronóstico del tiempo este viernes en la ciudad de Santa Fe

Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo algo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima fue de 20º y la máxima sería de 29°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que se esperan precipitaciones durante toda la jornada.
Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo algo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En base al último pronóstico de lluvias para este día, se esperan precipitaciones para la mañana, tarde y noche.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 20° y la máxima sería de 29º, bajando a 23° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 7 horas la humedad fue del 80%, la presión de 1012 hPa, viento este a 6 km/h y visibilidad de 12 km.
Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo en el departamento La Capital.