Viernes con alerta por tormentas en tres provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 27 de marzo en distintas regiones del país. El organismo advirtió sobre fenómenos con capacidad de daño y posibles interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.
Las provincias alcanzadas por la alerta son Jujuy, Entre Ríos y Santa Fe. En estas áreas se esperan tormentas que podrían presentarse con intensidad variable a lo largo de la jornada.
Los fenómenos estarán acompañados por actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento, caída aislada de granizo y abundantes lluvias en cortos períodos. Además, se prevén acumulados de precipitación entre 10 y 25 milímetros.
Cómo seguiráel clima
Para el sábado, el organismo prevé nuevas alertas de nivel amarillo. Por un lado, se esperan tormentas en el centro de la provincia de Buenos Aires, condición que podría extenderse hasta el domingo.
Por otro lado, también se advierte por vientos intensos en el sur del país, especialmente en Chubut y Santa Cruz.
Hay alerta amarilla por tormentas para este viernes 27 de marzo.
Recomendaciones
Ante este escenario, se recomienda evitar salir durante las tormentas y no sacar residuos para prevenir obstrucciones. También se sugiere limpiar desagües, desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda.
Además, es importante asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio en un lugar cerrado.