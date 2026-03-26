Alerta amarilla por tormentas: qué zonas estarán afectadas este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de la provincia de Jujuy, ante la probabilidad de fenómenos meteorológicos que podrían presentar cierta intensidad y generar complicaciones puntuales.
De acuerdo al informe oficial, el área afectada registrará tormentas aisladas, algunas de ellas con características fuertes. Estos eventos podrían incluir actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas, caída ocasional de granizo y precipitaciones abundantes en lapsos cortos.
En cuanto a los acumulados de lluvia, se estiman valores entre 10 y 25 mm, aunque no se descarta que en algunos puntos estos niveles sean superados de manera localizada.
Zonas y horariosbajo alerta
El alcance de la alerta variará según la región. En el suroeste de la provincia, las condiciones comenzarán a desarrollarse durante la tarde y se extenderán hacia la noche.
Por otro lado, en el centro y el norte de Jujuy, el período de mayor inestabilidad se concentrará principalmente durante la noche, cuando se espera la mayor probabilidad de tormentas.
Hay alerta amarilla por tormentas en una provincia.
Medidas deprevención
Frente a este escenario, se aconseja tomar precauciones para reducir riesgos. Entre las principales recomendaciones se destacan evitar salir durante el desarrollo de las tormentas y mantener despejados desagües y sumideros para prevenir anegamientos.
También se sugiere desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua en los hogares. Asimismo, es importante permanecer alejado de puertas y ventanas durante los episodios más intensos.
En espacios abiertos, la indicación es buscar refugio inmediato en edificaciones seguras o vehículos cerrados, además de asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.