#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Medioambiente

Vera impulsa un plan de forestación urbana con participación de instituciones locales

El municipio pone en marcha una iniciativa que involucra a escuelas, clubes y organizaciones para ampliar el arbolado público y fortalecer la conciencia ambiental.

La iniciativa busca fortalecer el arbolado público de la ciudad mediante el trabajo conjunto con instituciones locales.La iniciativa busca fortalecer el arbolado público de la ciudad mediante el trabajo conjunto con instituciones locales.
 15:12
Seguinos en
Por: 

La Municipalidad de Vera avanza en la implementación del Plan de Forestación Urbana 2026, una propuesta que apunta a reforzar el arbolado público y promover una transformación ambiental sostenida en la ciudad.

Mirá tambiénDetienen a una joven acusada de ejercer medicina con matrícula falsa en San José de la Esquina

La iniciativa se destaca por su enfoque participativo, convocando a instituciones locales a involucrarse activamente en el desarrollo de un entorno más saludable y equilibrado.

Participación comunitaria como eje central

El programa contempla la incorporación de escuelas, clubes, asociaciones y distintas organizaciones de la comunidad como actores clave en el proceso. A través de esta articulación, se busca generar espacios de participación, concientización y acción concreta en distintos barrios, fomentando el compromiso colectivo con el ambiente.

Mirá tambiénVenado Tuerto amplía su red de desfibriladores para emergencias cardiovasculares

Desde el municipio señalaron que el objetivo no se limita a incrementar la cantidad de árboles, sino también a consolidar una cultura ambiental basada en la responsabilidad compartida, el respeto por el entorno y el trabajo colaborativo.

Gestión provincial para ampliar el alcance

En paralelo, la propuesta será presentada ante el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, con el propósito de gestionar acompañamiento técnico y recursos que permitan fortalecer su implementación.

Esta articulación con el gobierno provincial apunta a potenciar el alcance del plan y garantizar su continuidad en el tiempo, integrándolo a políticas públicas más amplias en materia ambiental.

Impacto en la calidad de vida

El fortalecimiento del arbolado urbano no solo contribuye a mejorar el paisaje, sino que también genera beneficios directos en la calidad de vida de los vecinos, como la regulación térmica, la mejora en la calidad del aire y la generación de espacios más amigables.

En este contexto, el Plan de Forestación Urbana 2026 se posiciona como una herramienta estratégica para el desarrollo sostenible de Vera, con una mirada a largo plazo que combina planificación, participación ciudadana y compromiso ambiental.

Seguinos en
#TEMAS:
Norte 24
Vera
Medioambiente

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro