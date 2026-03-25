El Consejo de Seguridad avanza en estrategias para prevenir el delito en Sunchales

El intendente de Sunchales, Pablo Pinotti, encabezó una nueva reunión del Consejo Ejecutivo de Seguridad, un espacio clave para la articulación entre el Municipio, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad.
Autoridades municipales, judiciales y policiales volvieron a reunirse para analizar la situación delictiva en la ciudad, coordinar operativos y avanzar en criterios comunes frente a problemáticas emergentes.
El intendente de Sunchales, Pablo Pinotti, encabezó una nueva reunión del Consejo Ejecutivo de Seguridad, un espacio clave para la articulación entre el Municipio, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad.
El encuentro se desarrolló con la participación de funcionarios locales, representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad, autoridades policiales y concejales de todos los bloques, consolidando una mesa de trabajo plural orientada a la prevención del delito.
Acompañado por el subsecretario Fabián Bongiovanni, responsable de la Agencia Municipal de Seguridad, el mandatario local destacó la importancia de sostener estos ámbitos de diálogo y coordinación para abordar de manera integral las distintas problemáticas vinculadas a la seguridad urbana.
Durante la reunión se realizó un repaso detallado de las investigaciones judiciales en curso, en articulación con representantes de la Fiscalía Regional y local, así como con la jueza de Circuito Milagros de la Torre. En ese marco, se evaluaron avances, se compartió información relevante y se delinearon estrategias para fortalecer la respuesta ante hechos delictivos.
Asimismo, se analizaron los operativos de prevención desplegados en la ciudad desde el último encuentro, incluyendo acciones de patrullaje, controles y procedimientos conjuntos entre la policía y la Guardia Urbana Sunchalense (GUS).
Las autoridades coincidieron en la necesidad de sostener e intensificar estas medidas, con foco en la disuasión del delito y la presencia territorial.
Uno de los ejes centrales del encuentro fue el abordaje de situaciones de ocupación indebida de propiedades, una problemática que ha generado preocupación en distintos sectores. En este sentido, se intercambiaron criterios legales y operativos para actuar de manera coordinada, respetando el marco normativo vigente y garantizando respuestas eficaces.
La participación de funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad permitió además alinear las políticas locales con las estrategias provinciales, reforzando la coherencia en la toma de decisiones y en la implementación de medidas concretas.
La reunión del Consejo Ejecutivo de Seguridad volvió a poner de manifiesto la relevancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado. La presencia del jefe de la Unidad Regional V, Carlos Pagano, junto a autoridades policiales y representantes institucionales, evidenció el compromiso de avanzar en una estrategia común.
Desde el Municipio destacaron que este tipo de encuentros permite no solo evaluar el escenario actual, sino también proyectar acciones a mediano y largo plazo, con un enfoque integral que combine prevención, investigación y respuesta.
En este marco, la consigna de trabajo conjunto entre el Municipio, la Justicia y las fuerzas de seguridad se consolida como uno de los pilares fundamentales para enfrentar el delito y mejorar la calidad de vida de los vecinos de Sunchales.