Departamento Las Colonias

Pilar: A un año de su puesta en marcha, el CAT ya gestionó 70 toneladas de envases fitosanitarios

El Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) de envases vacíos de fitosanitarios, cumplió su primer año de funcionamiento con resultados concretos: 70 toneladas de plástico gestionadas de manera segura y un cambio progresivo en las prácticas de los productores.