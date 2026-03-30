Imputaron a un joven de 18 años por golpear a su exnovia a la salida de la escuela en Santa Fe

“Mañana, cuando salgas, voy a hacer lo mismo”, amenazó a su exnovia tras haberla tomado del pelo y golpeado. Tiene 18 años, fue detenido e imputado.
Su detención se efectuó en la vereda de la misma institución, luego de que la víctima denunciara que él había amenazado con repetir la agresión al día siguiente.
“Mañana, cuando salgas, voy a hacer lo mismo”, amenazó a su exnovia tras haberla tomado del pelo y golpeado. Tiene 18 años, fue detenido e imputado.
El juez José Luis García Troiano presidió la audiencia realizada este lunes, en la que el fiscal Manuel Cecchini atribuyó a Tiziano Andrés M. la autoría de los delitos de amenazas y lesiones leves dolosas agravadas por haber sido cometidas mediando violencia de género.
Según la imputación, los incidentes ocurridos el pasado 25 de marzo no fueron hechos aislados, sino que se enmarcaron en un vínculo que comenzó cuando los protagonistas acababan de comenzar la secundaria y se convirtió en una relación abusiva.
Los hechos que motivaron la intervención judicial ocurrieron el pasado miércoles alrededor de las 18.30. Según detalló el fiscal Cecchini, el primer incidente tuvo lugar frente a la escuela secundaria Monseñor Alfonso Durán, ubicada en la esquina de calles Los Nogales y Los Olmos, en el norte de la capital provincial.
Allí Tiziano M. abordó a su exnovia, también de 18 años, “la tomó del cabello e intentó golpearla no logrando su cometido debido a la intervención de terceros". Sin embargo, el ataque no terminó allí.
Momentos más tarde, el agresor volvió a cruzarse con la víctima en una estación de servicio ubicada sobre avenida Aristóbulo del Valle al 9000. La violencia escaló, “la tomó del cabello y la golpeó con los puños en la cabeza”. Luego, la amenazó: “Mañana cuando salgas voy a hacer lo mismo".
La joven se acercó a una comisaría y radicó la denuncia. El médico policial constató lesiones en su nuca.
Al día siguiente, el jueves 26 de marzo, Tiziano M. acudió nuevamente a la escuela. Allí lo esperaba la policía, que concretó su detención.
Tras la imputación, el fiscal y la defensora pública Gisela Alemandri arribaron a un acuerdo para que el proceso continúe con medidas alternativas a la prisión preventiva. El juez García Troiano hizo lugar al pedido y dispuso la libertad del imputado, la cual estará sujeta a una serie de medidas de conducta.
Por orden judicial, Tiziano M. fijó domicilio en el barrio Altos del Valle, y deberá presentarse mensualmente ante el MPA. También le impusieron una medida de distancia de 500 metros respecto a la víctima y su domicilio, y la prohibición de contacto por cualquier medio -incluyendo redes sociales y terceras personas-.
Por último, el imputado de 18 años tendrá que realizar el curso sobre nuevas masculinidades dictado por la Municipalidad de Santa Fe.