Tribunales de Santa Fe

Un crimen filmado y una disputa familiar de vieja data: el caso de Los Zapallos avanza hacia juicio

La fiscalía pidió 20 años de prisión para el acusado por el homicidio de un joven de 19 años ocurrido tras un violento enfrentamiento entre familias de Los Zapallos. Los videos incorporados a la causa aparecen como una de las pruebas centrales de un expediente que avanza hacia la audiencia preliminar.