La Justicia santafesina ratificó de manera contundente la pena máxima para el autor de uno de los crímenes que tiempo atrás conmovió al departamento Castellanos. Un tribunal de segunda instancia, integrado por los camaristas Cristian Pablo Fiz, Matías Drivet y Oscar José Burtnik, confirmó por unanimidad la condena a prisión perpetua impuesta a Cirilo Eduardo Bravo (60) por el femicidio de su esposa, Mariel Alejandra Zimmermann.
Confirmaron la prisión perpetua para el asesino de Mariel Zimmermann
Un tribunal de alzada ratificó por unanimidad la pena máxima para el condenado por el caso. Los jueces descartaron la hipótesis de "legítima defensa" y remarcaron el contexto de violencia de género previo al crimen cometido en 2022.
La resolución de la Cámara convalida el fallo de primera instancia dictado en agosto de 2024 tras un juicio oral. El caso estuvo a cargo del fiscal Martín Castellano, titular de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) a lo largo de todo el proceso judicial.
Planteos rechazados
Tras conocerse la resolución, el fiscal Castellano valoró el fallo de los camaristas, quienes rechazaron de plano los cuestionamientos de la defensa de Bravo.
Según detalló el funcionario del MPA, el tribunal de alzada consideró que la sentencia inicial estuvo "debidamente fundada, es coherente, congruente y ajustada a las reglas de la sana crítica racional".
Los jueces también desestimaron los agravios de la defensa respecto de la valoración de las pruebas, concluyendo que la autoría y responsabilidad del condenado quedaron demostradas con absoluta certeza.
"La Cámara destacó especialmente que el debate permitió demostrar la existencia de un contexto sostenido de violencia de género dentro de la relación de pareja", señaló Castellano, haciendo referencia a los numerosos testimonios y evidencias que daban cuenta de las agresiones, amenazas y conductas de control que el imputado ejercía sobre la víctima.
Por otra parte, los magistrados descartaron dos de las principales estrategias de la defensa.
Primero fue rechazada la posibilidad de una “legítima defensa” en base a las conclusiones médico-forenses, las características de las lesiones y las pruebas en la escena, las cuales resultaban totalmente incompatibles con la versión de Bravo.
Luego, los magistrados desecharon la existencia de atenuantes extraordinarios: se denegó este pedido subsidiario debido a que se acreditaron múltiples manifestaciones previas de violencia física, psicológica y verbal contra Zimmermann.
El crimen
El trágico hecho ocurrió durante los primeros minutos del 26 de octubre de 2022, en la vivienda que la pareja compartía en calle Güemes al 100, en la localidad santafesina de Humberto Primero.
Luego de una discusión, Bravo tomó un cuchillo de cocina y, con la clara intención de matarla, atacó a su esposa propinándole un corte letal en el lateral derecho del cuello. El brutal ataque se perpetró frente a la hija menor de edad de ambos.
El fiscal Castellano enfatizó que el asesinato no fue un hecho aislado: “Fue el corolario de distintos episodios de violencia de género previos desplegados por el condenado, que implicaron un sometimiento y maltrato hacia su esposa, con un permanente menoscabo y desprecio a su dignidad como mujer".