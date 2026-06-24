Femicidio en Humberto Primo

Confirmaron la prisión perpetua para el asesino de Mariel Zimmermann

Un tribunal de alzada ratificó por unanimidad la pena máxima para el condenado por el caso. Los jueces descartaron la hipótesis de "legítima defensa" y remarcaron el contexto de violencia de género previo al crimen cometido en 2022.