La Justicia resolvió mantener la prisión preventiva de Estefanía Evelyn Oviedo, agente de la Policía de Investigaciones (PDI) de Reconquista, imputada por presuntamente haber filtrado información sobre allanamientos vinculados a causas de microtráfico en la ciudad de Avellaneda.
Ratificaron la prisión preventiva para una agente de la PDI acusada de filtrar allanamientos por microtráfico
La Justicia rechazó un pedido de la defensa de Estefanía Oviedo y mantuvo la medida cautelar. La causa investiga presuntas filtraciones sobre operativos antidroga realizados en Avellaneda.
La decisión fue confirmada este miércoles tras una audiencia de revisión solicitada por la defensa de la imputada, realizada en los Tribunales de Reconquista. El juez Mauricio Martelossi rechazó el pedido de morigeración de la medida cautelar y ratificó la detención preventiva que ya había sido dispuesta semanas atrás.
El fiscal Sebastián Galleano explicó que la defensa presentó informes médicos y socioambientales con el objetivo de demostrar circunstancias nuevas que justificaran una revisión de la medida. “Se presentó una nueva defensa en relación a la señora Estefanía Oviedo y solicitó una nueva audiencia de revisión de la medida cautelar dispuesta por el juez Martelossi”, señaló el fiscal.
La causa se originó a partir de la investigación sobre la filtración de información relacionada con 18 allanamientos realizados el 29 de mayo en Avellaneda, procedimientos orientados a desarticular puntos de venta de droga al menudeo.
Según recordó Galleano, tanto Oviedo como otro integrante de la PDI fueron imputados por los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Oposición
Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que los elementos presentados por la defensa no constituían hechos nuevos capaces de modificar la valoración de los riesgos procesales. “Esta Fiscalía se opuso al pedido y explicó que eso no configuraba un hecho nuevo a los fines de la revaluación de los riesgos”, indicó Galleano.
Además, remarcó la gravedad institucional del caso y el riesgo de entorpecimiento de la investigación: “La gravedad institucional del hecho investigado amerita mantener la medida cautelar, especialmente por el riesgo de entorpecimiento probatorio que existe en el caso”, afirmó.
El fiscal recordó que durante la investigación surgieron conversaciones y elementos que demostrarían intentos de vincular a otros integrantes de la fuerza e incluso a superiores jerárquicos. En ese sentido, dijio que «ya había una plataforma fáctica que demostraba lo riesgosa o peligrosa que puede resultar la situación procesal de estos sujetos”.
Rechazo
Tras escuchar los argumentos de ambas partes y analizar la documentación presentada, el magistrado resolvió no hacer lugar al pedido de la defensa. “Su señoría resolvió no hacer lugar al pedido efectuado por la defensa y sostener la medida cautelar que pesa sobre la señorita Estefanía Evelyn Oviedo”, confirmó Galleano.
El fiscal agregó que el juez consideró que no se incorporaron elementos novedosos respecto de la situación evaluada en la audiencia anterior. “En la propia resolución expresó que no había nada nuevo respecto de lo que había resuelto con anterioridad”, concluyó.
La investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal especializada en Microtráfico, que busca determinar el alcance de las filtraciones y si existen más personas involucradas en la maniobra.
Por el escandaloso caso también está imputado con prisión preventiva quien fungía como jefe de calle de la PDI Reconquista, el oficial Ariel Sena. Fue detenido al horas después de que cayera su compañera Oviedo y encartado por idénticos delitos.
500 mil pesos
En la investigación que derivó en la detención e imputación de ambos funcionarios policiales – formulada el pasado 5 de junio por el fiscal Galleano junto al jefe y subjefe de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone y Diego Vigo-, surgió evidencia que sacó a la luz pormenores de las presuntas maniobras delictivas: cobro de 500 mil pesos por avisar a los narcos barriales de las pesquisas, capturas de pantalla adulteradas para incriminar a otros compañeros de trabajo y desviar la investigación, y un modus operandi que, por los dichos de testigos, aparentaría habitualidad.
Las delaciones que supuestamente llevaron a cabo Oviedo y Sena afectaron allanamientos a realizarse en Avellaneda, a los que se dirigían los numerarios de la división investigativa de San Cristóbal que fallecieron trágicamente en un accidente sobre la Ruta Nacional 98 al oeste de Vera en la madrugada del 29 de mayo. En la madrugada, perdieron la vida -tras chocar con el auto en el que viajaban contra un camión detenido sobre la calzada- la subcomisario Milena Martunuzzi y el subcomisario Adrian Mansilla, del área de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Cristóbal.