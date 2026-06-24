El tecnólogo santafesino Rodrigo Álvarez, Director de Investigación Digital y Amenazas Cibernéticas de Riesgo Estratégico del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento (CNT), fue seleccionado para participar del “Cybersecurity Summer BootCamp 2026”, una de las iniciativas de capacitación internacional más prestigiosas en materia de ciberseguridad y lucha contra el ciberdelito.
Un santafesino representará al país en uno de los eventos internacionales más importantes sobre ciberseguridad
Se trata del tecnólogo Rodrigo Álvarez, quien participará de un programa de capacitación que tendrá lugar en España y es organizado conjuntamente por la OEA y una prestigiosa institución ibérica especializada en el tema.
El programa, organizado conjuntamente por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), se desarrollará en el mes de julio en la ciudad de León, España, y reunirá a especialistas, investigadores, responsables gubernamentales y referentes del sector de distintos países para intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación internacional frente a las amenazas digitales.
Durante el encuentro se abordarán algunos de los desafíos más relevantes del escenario actual, entre ellos la evolución del cibercrimen, el impacto de la inteligencia artificial en las actividades delictivas, la protección de la privacidad, las infraestructuras críticas, las amenazas híbridas y las nuevas estrategias de prevención e investigación.
Desafíos
En diálogo con El Litoral, Álvarez advirtió sobre el acelerado crecimiento de los delitos digitales impulsados por herramientas de inteligencia artificial, haciendo especial referencia a la clonación de voz e imagen, las estafas cada vez más sofisticadas y las campañas de ingeniería social que afectan tanto a ciudadanos como a organizaciones.
"Los ciberdelincuentes incorporan nuevas tecnologías con enorme rapidez. Hoy ya no alcanza con conocer los riesgos tradicionales; es necesario comprender cómo la inteligencia artificial está transformando el fraude, la desinformación y la suplantación de identidad", señaló.
Desde el Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento destacaron que la participación de Rodrigo Álvarez constituye un reconocimiento a su trayectoria en investigación digital, análisis de amenazas cibernéticas y cooperación internacional, además de representar una oportunidad para fortalecer el intercambio de conocimientos con expertos de América y Europa.
Evolución
Su incorporación a este espacio internacional permitirá trasladar nuevas capacidades, metodologías y buenas prácticas al ámbito regional, contribuyendo al desarrollo de estrategias innovadoras para prevenir, investigar y enfrentar el delito digital en un contexto donde las amenazas evolucionan de manera permanente.
"La participación en el Cybersecurity Summer BootCamp 2026 reafirma el compromiso con la formación continua, la cooperación internacional y el fortalecimiento de las capacidades técnicas necesarias para responder a los desafíos que plantea la transformación digital en materia de seguridad", explicó el especialista.
Álvarez será además conferencista durante el mes de agosto en seminarios sobre ciberterrorismo y amenazas híbridas que se dictarán en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.