Estaría finalizará en febrero de 2028

Se reactiva el Gasoducto Regional Centro II para nuevas localidades de Las Colonias

La reactivación del Gasoducto Regional Centro II abre una nueva etapa para la expansión del servicio de gas natural en Las Colonias. Pilar, Felicia y Nuevo Torino podrían acceder a la red, mientras avanza el análisis para sumar a Sarmiento.