El concurso “Una Bandera para Las Colonias” continúa sumando participantes en todo el departamento y consolida su objetivo de construir un símbolo representativo a partir de un proceso abierto y colectivo.
Con fuerte participación de escuelas e instituciones, sigue adelante el concurso "Una Bandera para Las Colonias"
La convocatoria impulsada por el senador provincial continúa abierta y despierta el interés de escuelas, instituciones, colectividades, artistas y vecinos de las 37 localidades del departamento. El objetivo es construir, de manera participativa, un símbolo que represente la historia, los valores y la identidad común de Las Colonias.
Desde su lanzamiento, el pasado 7 de mayo, numerosas escuelas, instituciones intermedias, colectividades, artistas, diseñadores y vecinos comenzaron a trabajar en propuestas y consultas para formar parte de la iniciativa.
La convocatoria, impulsada por Rubén Pirola, busca que la futura bandera refleje la identidad compartida de las 37 localidades que integran el departamento, poniendo en valor su historia, su cultura, su perfil productivo y el fuerte entramado institucional que caracteriza a la región.
Las escuelas, protagonistas de un proceso participativo
Uno de los aspectos más destacados de las primeras semanas de la convocatoria es la importante respuesta de las comunidades educativas. Diversos establecimientos ya iniciaron actividades internas para debatir ideas, investigar elementos representativos del territorio y elaborar propuestas que puedan transformarse en el futuro símbolo departamental.
Desde la organización remarcaron que el concurso trasciende el diseño de una bandera y se convierte también en una oportunidad para promover espacios de reflexión sobre la historia local, el sentido de pertenencia y los valores que identifican a las comunidades de Las Colonias.
“Nos alegra ver cómo las escuelas, las instituciones y muchos vecinos se están apropiando de esta convocatoria. Una bandera para Las Colonias tiene que nacer de ese trabajo colectivo, de la mirada de nuestras comunidades y de todo lo que somos como departamento”, expresó Pirola.
Un símbolo para representar la identidad de las 37 localidades
La iniciativa apunta a la creación de una bandera que sintetice los rasgos distintivos del departamento, construido a partir del esfuerzo de generaciones de inmigrantes, productores, emprendedores e instituciones que contribuyeron al desarrollo de una de las regiones más dinámicas de la provincia de Santa Fe.
El concurso propone que cada participante pueda plasmar en su diseño aquellos elementos que considere representativos de Las Colonias, desde su tradición agrícola y ganadera hasta su riqueza cultural, educativa y social.
En ese sentido, Pirola destacó la importancia de ampliar la participación y seguir incorporando nuevas miradas al proceso.
“Queremos que cada propuesta exprese una parte de nuestra historia. Las Colonias tiene una identidad fuerte, construida por generaciones, y esta bandera será una manera de reconocerla, compartirla y dejarla como legado para quienes vienen”, sostuvo.
Un concurso con bases claras y acompañamiento especializado
La convocatoria cuenta con bases y condiciones públicas, criterios de evaluación previamente establecidos y la participación de un jurado especializado que tendrá la responsabilidad de analizar los trabajos presentados.
Además, el proceso dispone del acompañamiento técnico de Jorge y Marta Arta, reconocidos por su trayectoria en la creación de banderas para localidades y departamentos de la provincia de Santa Fe, aportando experiencia y asesoramiento en cada una de las etapas del certamen.
Desde la organización recordaron que la inscripción continúa abierta y que toda la información necesaria para participar puede consultarse y descargarse a través de la página oficial de Pirola.
La expectativa es que el concurso continúe sumando propuestas durante las próximas semanas, fortaleciendo una construcción colectiva que busca dotar al departamento de un emblema propio, capaz de representar su pasado, su presente y sus desafíos futuros.