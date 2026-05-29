Impulsado por el senador Pirola

Con fuerte participación de escuelas e instituciones, sigue adelante el concurso "Una Bandera para Las Colonias"

La convocatoria impulsada por el senador provincial continúa abierta y despierta el interés de escuelas, instituciones, colectividades, artistas y vecinos de las 37 localidades del departamento. El objetivo es construir, de manera participativa, un símbolo que represente la historia, los valores y la identidad común de Las Colonias.