La localidad de Franck recibió esta semana una nueva reunión del Consejo de Gobierno y del Directorio del Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM), un espacio institucional que reúne a municipios y comunas de la región para coordinar políticas públicas y planificar acciones conjuntas.
Franck fue sede de una nueva reunión del ECAM con eje en el desarrollo regional y la gestión hídrica
Durante el encuentro se trabajó sobre una agenda vinculada a temas estratégicos para el desarrollo regional, entre ellos el ordenamiento territorial, la gestión del riesgo hídrico, el impacto del cambio climático y el intercambio de experiencias y políticas públicas entre gobiernos locales.
La jornada estuvo encabezada por el presidente comunal Damián Franzen, quien recibió al intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, al senador Rubén Pirola, junto a autoridades provinciales y representantes de distintas localidades que integran el área metropolitana.
Acciones
Durante el encuentro se trabajó sobre una agenda vinculada a temas estratégicos para el desarrollo regional, entre ellos el ordenamiento territorial, la gestión del riesgo hídrico, el impacto del cambio climático y el intercambio de experiencias y políticas públicas entre gobiernos locales.
Además, se analizaron herramientas de articulación entre municipios, comunas y el Gobierno provincial para avanzar en proyectos comunes que permitan mejorar la planificación urbana, la infraestructura y la capacidad de respuesta ante contingencias climáticas.
La intendente de San Jerónimo Norte, Paola Devesa, destacó el valor estratégico de este foro regional al señalar: "Participamos de una nueva reunión del ECAM, un espacio de articulación y trabajo conjunto entre municipios y comunas del área metropolitana".
La mandataria municipal enfatizó que la agenda compartida no es estática, sino que avanza sobre problemáticas críticas y estructurales de la región. En ese sentido, precisó que "durante el encuentro se abordaron temas vinculados al ordenamiento territorial, la situación hídrica y las líneas de trabajo que se vienen desarrollando para fortalecer la agenda metropolitana".
Finalmente, Devesa remarcó la importancia del respaldo institucional para consolidar estos procesos de planificación a largo plazo: "Agradecemos al senador departamental, a las autoridades de la Provincia de Santa Fe y al ECAM por generar estos espacios de diálogo, intercambio y construcción colectiva", concluyó.
Representantes
De la reunión participaron también la secretaria ejecutiva del ECAM, Florencia Pinatti, además de intendentes, presidentes comunales y directivos del ente metropolitano.
Desde el Ejecutivo local de Franck, destacaron la importancia de fortalecer estos espacios de diálogo y coordinación regional para abordar problemáticas comunes y promover políticas públicas integradas en el área metropolitana santafesina.