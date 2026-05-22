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Franck fue sede de una nueva reunión del ECAM con eje en el desarrollo regional y la gestión hídrica

Durante el encuentro se trabajó sobre una agenda vinculada a temas estratégicos para el desarrollo regional, entre ellos el ordenamiento territorial, la gestión del riesgo hídrico, el impacto del cambio climático y el intercambio de experiencias y políticas públicas entre gobiernos locales.

Durante el encuentro se trabajó sobre una agenda vinculada a temas estratégicos para el desarrollo regional.Durante el encuentro se trabajó sobre una agenda vinculada a temas estratégicos para el desarrollo regional.
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La localidad de Franck recibió esta semana una nueva reunión del Consejo de Gobierno y del Directorio del Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM), un espacio institucional que reúne a municipios y comunas de la región para coordinar políticas públicas y planificar acciones conjuntas.

Durante el encuentro se trabajó sobre una agenda vinculada a temas estratégicos para el desarrollo regional.Durante el encuentro se trabajó sobre una agenda vinculada a temas estratégicos para el desarrollo regional.

La jornada estuvo encabezada por el presidente comunal Damián Franzen, quien recibió al intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, al senador Rubén Pirola, junto a autoridades provinciales y representantes de distintas localidades que integran el área metropolitana.

Acciones

Durante el encuentro se trabajó sobre una agenda vinculada a temas estratégicos para el desarrollo regional, entre ellos el ordenamiento territorial, la gestión del riesgo hídrico, el impacto del cambio climático y el intercambio de experiencias y políticas públicas entre gobiernos locales.

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Además, se analizaron herramientas de articulación entre municipios, comunas y el Gobierno provincial para avanzar en proyectos comunes que permitan mejorar la planificación urbana, la infraestructura y la capacidad de respuesta ante contingencias climáticas.

La intendente de San Jerónimo Norte, Paola Devesa, destacó el valor estratégico de este foro regional al señalar: "Participamos de una nueva reunión del ECAM, un espacio de articulación y trabajo conjunto entre municipios y comunas del área metropolitana".

Durante el encuentro se trabajó sobre una agenda vinculada a temas estratégicos para el desarrollo regional.Durante el encuentro se trabajó sobre una agenda vinculada a temas estratégicos para el desarrollo regional.

La mandataria municipal enfatizó que la agenda compartida no es estática, sino que avanza sobre problemáticas críticas y estructurales de la región. En ese sentido, precisó que "durante el encuentro se abordaron temas vinculados al ordenamiento territorial, la situación hídrica y las líneas de trabajo que se vienen desarrollando para fortalecer la agenda metropolitana".

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Finalmente, Devesa remarcó la importancia del respaldo institucional para consolidar estos procesos de planificación a largo plazo: "Agradecemos al senador departamental, a las autoridades de la Provincia de Santa Fe y al ECAM por generar estos espacios de diálogo, intercambio y construcción colectiva", concluyó.

Representantes

De la reunión participaron también la secretaria ejecutiva del ECAM, Florencia Pinatti, además de intendentes, presidentes comunales y directivos del ente metropolitano.

Desde el Ejecutivo local de Franck, destacaron la importancia de fortalecer estos espacios de diálogo y coordinación regional para abordar problemáticas comunes y promover políticas públicas integradas en el área metropolitana santafesina.

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