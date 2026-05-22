Departamento Las Colonias

Franck fue sede de una nueva reunión del ECAM con eje en el desarrollo regional y la gestión hídrica

Durante el encuentro se trabajó sobre una agenda vinculada a temas estratégicos para el desarrollo regional, entre ellos el ordenamiento territorial, la gestión del riesgo hídrico, el impacto del cambio climático y el intercambio de experiencias y políticas públicas entre gobiernos locales.