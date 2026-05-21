La Municipalidad de Rafaela avanza en nuevas estrategias para fortalecer la gestión de residuos orgánicos y reducir el impacto ambiental de la ciudad a partir de su participación en “Recycle Organics”, un programa internacional financiado por la Coalición del Clima y Aire Limpio de Naciones Unidas que promueve políticas de economía circular y mitigación del cambio climático.
Rafaela se suma a un proyecto internacional para reducir emisiones y mejorar la gestión de residuos
El municipio trabajó junto a especialistas de Recycle Organics en herramientas técnicas y modelos de planificación para optimizar el sistema GIRSU.
La iniciativa apunta especialmente a disminuir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta, como el metano (CH4) y el dióxido de carbono (CO2), generados en gran medida por la disposición inadecuada de residuos orgánicos.
Equipo técnico
En este marco, el equipo técnico del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela formó parte de un proceso de cooperación internacional orientado a desarrollar herramientas concretas para optimizar el tratamiento de los residuos urbanos.
La participación de la ciudad se dio dentro del proyecto AR-23-003 denominado “Desarrollo de políticas de recuperación de residuos orgánicos para reducir las emisiones de CH4 y CO2”, una propuesta que busca impulsar sistemas más eficientes de aprovechamiento de residuos mediante prácticas como el compostaje, la digestión anaeróbica y otras alternativas de valorización.
Desde el Instituto para el Desarrollo Sustentable destacaron que el objetivo no solo es reducir el volumen de residuos que llegan al Complejo Ambiental, sino también generar mejores condiciones de planificación y administración del sistema integral de gestión.
El director del organismo, Enrique Soffietti, explicó que Rafaela viene trabajando desde hace años en la promoción del compostaje domiciliario y en empresas, buscando que los residuos orgánicos puedan gestionarse desde el origen y no ingresen al circuito tradicional de recolección.
Sin embargo, remarcó que sigue siendo fundamental contar con herramientas técnicas que permitan abordar de manera eficiente aquellos residuos que inevitablemente llegan al sistema municipal.
En ese sentido, sostuvo que uno de los principales aportes del programa internacional fue la posibilidad de fortalecer los procesos de planificación y análisis de costos, incorporando información técnica precisa para mejorar la toma de decisiones vinculadas a la gestión ambiental.
A partir del trabajo realizado junto al equipo técnico de Recycle Organics, se elaboró un modelo de estimación tarifaria para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), acompañado de recomendaciones técnicas para su futura implementación en Rafaela.
Según indicaron desde el municipio, esta herramienta permitirá comprender con mayor exactitud los costos reales del sistema y servirá como base para futuras políticas públicas relacionadas con la sostenibilidad ambiental.
El programa Recycle Organics tuvo sus inicios en Chile y luego se expandió a distintos países de América Latina, el Caribe y otras regiones del Sur Global. Su enfoque combina asistencia técnica, diseño de marcos regulatorios, acceso a financiamiento climático y capacitación institucional, con el objetivo de acelerar soluciones vinculadas a la economía circular y el tratamiento sustentable de residuos orgánicos.
En Argentina, la iniciativa fue impulsada a partir de una solicitud del Gobierno nacional a la Coalición del Clima y Aire Limpio de Naciones Unidas, incorporando distintos componentes destinados a fortalecer la gestión integral de residuos sólidos urbanos con foco en los orgánicos.
Esquemas
Dentro de ese esquema, Rafaela aportó información sobre el funcionamiento actual de su sistema de gestión, los principales desafíos operativos y las oportunidades de mejora. El trabajo conjunto permitió realizar un diagnóstico técnico del esquema local y proyectar alternativas orientadas a reducir emisiones contaminantes y mejorar la eficiencia ambiental.
La participación en este tipo de programas internacionales consolida el perfil de Rafaela como una ciudad que busca profundizar políticas ambientales vinculadas a la innovación, la economía circular y la acción climática local, en línea con los desafíos ambientales que hoy enfrentan las ciudades a nivel global.