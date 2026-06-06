Actividad legislativa

Pirola gestionó la reactivación de la obra del Jardín N.º 316 de Esperanza

El senador provincial Rubén Pirola presentó un proyecto en la Cámara de Senadores para solicitar al Gobierno de Santa Fe la reactivación y finalización de la obra del edificio propio del Jardín de Infantes N.º 316 “José Pedroni” de Esperanza. La construcción permanece paralizada desde hace tiempo y su estado actual genera dificultades para la comunidad educativa del barrio Los Troncos, que reclama la concreción de una infraestructura adecuada y segura para el desarrollo de las actividades escolares.