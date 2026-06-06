El senador provincial Rubén Pirola solicitó al Gobierno de Santa Fe la reactivación y finalización de la obra del edificio propio del Jardín de Infantes N.º 316 “José Pedroni”, una demanda sostenida desde hace años por la comunidad educativa del barrio Los Troncos de la ciudad de Esperanza.
Pirola gestionó la reactivación de la obra del Jardín N.º 316 de Esperanza
El senador provincial Rubén Pirola presentó un proyecto en la Cámara de Senadores para solicitar al Gobierno de Santa Fe la reactivación y finalización de la obra del edificio propio del Jardín de Infantes N.º 316 “José Pedroni” de Esperanza. La construcción permanece paralizada desde hace tiempo y su estado actual genera dificultades para la comunidad educativa del barrio Los Troncos, que reclama la concreción de una infraestructura adecuada y segura para el desarrollo de las actividades escolares.
La iniciativa fue formalizada mediante un Proyecto de Comunicación presentado en la Cámara de Senadores, a través del cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial y al Ministerio de Educación que dispongan los recursos necesarios para retomar los trabajos y concluir una infraestructura considerada fundamental para el desarrollo de las actividades educativas.
La necesidad de concluir una obra clave para el barrio Los Troncos
La obra permanece paralizada desde hace tiempo y, según se expone en el proyecto legislativo, su estado actual genera inconvenientes para el funcionamiento cotidiano de la comunidad educativa.
La construcción ocupa una parte importante del patio de la Escuela Primaria N.º 1352 “Dr. René Favaloro”, reduciendo los espacios destinados a la recreación y las actividades escolares. Además, se advierte sobre la existencia de estructuras inconclusas, materiales expuestos, presencia de malezas y otras situaciones que representan riesgos para la seguridad dentro del establecimiento.
“Cuando una necesidad de Las Colonias permanece abierta, nuestra tarea es transformarla en una gestión concreta y sostenerla hasta que la respuesta llegue. En este caso hablamos de niñas, niños, familias y docentes que necesitan una obra terminada, segura y pensada para aprender”, expresó Pirola al fundamentar la presentación.
El legislador señaló que resulta indispensable que la Provincia avance con los procedimientos técnicos, administrativos y financieros necesarios para retomar la ejecución de los trabajos y garantizar la finalización del edificio.
Gestiones para que el Jardín N.º 316 cuente con su edificio propio
Pirola remarcó que esta gestión forma parte de una modalidad de trabajo que ha sostenido a lo largo de los años, basada en la identificación de las necesidades de las comunidades del departamento Las Colonias y su posterior canalización a través de herramientas institucionales.
Según indicó, esa metodología permitió obtener respuestas concretas para distintas localidades mediante el trabajo conjunto con gobiernos nacionales, provinciales y municipales de diferentes signos políticos.
“Las administraciones cambian y las prioridades de gobierno se modifican. Las necesidades de cada comunidad siguen ahí, esperando una respuesta. Representar a Las Colonias implica poner esos temas en el centro y gestionar para que avancen”, sostuvo el senador.
La iniciativa apunta a que el Jardín de Infantes N.º 316 “José Pedroni” pueda contar finalmente con un edificio propio, adecuado y seguro, que permita desarrollar las actividades educativas en mejores condiciones y brindar una respuesta definitiva a una demanda histórica de la comunidad.
“Una obra escolar terminada ordena la vida de una comunidad. Da previsibilidad, mejora condiciones de aprendizaje y reconoce el esfuerzo de quienes sostienen todos los días la educación en Esperanza”, concluyó Pirola.