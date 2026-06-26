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Bella Italia invierte en energía solar para abastecer servicios públicos y reducir el consumo eléctrico

La Comuna puso en funcionamiento un sistema de generación fotovoltaica en el Salón de Usos Múltiples Comunal. La inversión, cercana a los 40 mil dólares, permitirá abastecer distintos servicios públicos mediante energía renovable y reducir el consumo proveniente de la red convencional.