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Terremotos en Venezuela: informan que ya son 1430 los muertos y hay más de 3200 heridos

Así lo comunicó esta tarde el gobierno venezolano. La ayuda internacional llega al país mientras miles de familias buscan refugio tras los devastadores sismos que golpearon al país esta semana.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, notificó el aumento de la cifra. REUTERS/Leonardo Fernandez ViloriaEl presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, notificó el aumento de la cifra. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
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El gobierno de Venezuela comunicó esta tarde que ya son 1.430 los muertos debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el miércoles al país.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó el aumento de la cifra. "A esta hora estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida", señaló en declaraciones al canal venezolano VTV.

(260626) -- LA GUAIRA, 26 junio, 2026 (Xinhua) -- Una mujer recibe tratamiento médico en un hospital móvil en el polideportivo José Maria Vargas luego de que se registraran dos terremotos, en La Guaira, estado La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. Aumentó a 920 la cifra de las personas fallecidas a causa de los dos sismos de magnitud superior a 7 en la escala de Richter registrados el pasado 24 de junio en Venezuela, confirmó el viernes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. (Xinhua/Marcos Salgado) (ms) (ra) (vf)Una mujer recibe tratamiento médico en un hospital móvil en el polideportivo José Maria Vargas luego de que se registraran dos terremotos, en el estado La Guaira, Venezuela. Xinhua/Marcos Salgado

Además, el hermano de la presidenta Delcy Rodríguez dijo que el número de heridos asciende a los 3.238, al tiempo que hay más de 3.100 familias en refugios y más de 12.000 asistencias médicas en las zonas de la capital venezolana, Caracas, y el estado de La Guaira.

La ayuda de Argentina

El Gobierno nacional envió, durante la tarde del viernes, un avión con personal militar argentino hacia el país sudamericano. Partió desde la base de El Palomar junto a 26 militares.

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Habrá a disposición médicos emergentólogos con equipamiento completo, medicamentos, una ambulancia, enfermeros y auxiliares, además de un avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas para el traslado de personal y materiales, según detalló el vocero presidencial, Adrián Ravier.

Asimismo, el Gobierno enviará 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado para asistir a las personas afectadas por el desastre.

(260626) -- LA GUAIRA, 26 junio, 2026 (Xinhua) -- Personas son vistas sobre los escombros de edificios derrumbados luego de que se registraran dos terremotos, en Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. Aumentó a 920 la cifra de las personas fallecidas a causa de los dos sismos de magnitud superior a 7 en la escala de Richter registrados el pasado 24 de junio en Venezuela, confirmó el viernes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. (Xinhua/Marcos Salgado) (ms) (ra) (vf)Personas son vistas sobre los escombros de edificios derrumbados luego de que se registraran dos terremotos, en Catia La Mar, estado La Guaira. Xinhua/Marcos Salgado

A través de su cuenta oficial en la red social X, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, publicó un breve mensaje de reconocimiento al Gobierno argentino: "En nombre del pueblo venezolano, agradecemos a la República Argentina por su mensaje de solidaridad y acompañamiento ante esta tragedia que enluta a toda Venezuela".

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También llegaron rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos durante esta semana. Se espera que se sumen diez países más, mientras que, tres días después de los dos terremotos, la ira y la impotencia de los venezolanos crece debido a la falta de ayuda del gobierno, ausente en las labores de rescate.

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