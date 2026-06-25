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Argentina enviará ayuda humanitaria a Venezuela tras el terremoto

El gobierno nacional despliega un importante operativo de asistencia con médicos, plantas potabilizadoras y equipos de rescate para apoyar a Venezuela tras el sismo.

Los terremotos causaron daños estructurales, heridos, muertos y desaparecidos.Los terremotos causaron daños estructurales, heridos, muertos y desaparecidos.
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El Gobiernono argentino ultimó detalles y avanzó con el envío de ayuda humanitaria a Venezuela, luego de que el país sufriera dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejó el saldo de 188 muertos y 1520 heridos.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, precisó que recursos coloca a disposición el Gobierno: médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos. Ambulancia, enfermeros y auxiliares. 1 avión Embraer de 40 plazas, 1 Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y 1 aeronave de Aerolíneas Argentinas., en primer término.

(260625) -- LATACUNGA, 25 junio, 2026 (Xinhua) -- Integrantes del equipo USAR ECU-01 del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito ingresan al área de embarque del Aeropuerto Internacional Cotopaxi, previo a partir hacia Venezuela para apoyar las labores de respuesta tras los terremotos registrados en ese país, en Latacunga, en provincia de Cotopaxi, Ecuador, el 25 de junio de 2026. Un contingente de 46 bomberos rescatistas especializados de Ecuador viajó el jueves a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras la emergencia provocada por dos terremotos que sacudieron al país caribeño, informó la cancillería ecuatoriana. (Xinhua/Str) (rl) (rtg) (ah)Equipos de varios países llegan a Venezuela a colaborar en la emergencia.

Dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino, expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores, cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones, e incendios. Con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.

Además, 134 carpas y 48 kits de cocina, colchones, camillas y aires acondicionados.

"Las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz. En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población", expuso el vocero.

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Según se informó, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra a cargo de la coordinación de la mesa para el envío de rescatistas que colaborarán con las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros en distintas zonas del país.

Venezuela, en emergencia nacional

Este jueves por la mañana, la presidenta interina Delcy Rodríguez decretó la emergencia nacional tras el sismo. A través de un comunicado publicado por la Oficina del Presidente de la República Argentina, la administración libertaria expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reveló que sigue de cerca la evolución de la situación.

(260625) -- CARACAS, 25 junio, 2026 (Xinhua) -- Personas remueven escombros de un edificio derrumbado luego de que se registraran dos terremotos, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el jueves de madrugada que el número de muertos a causa de los fuertes terremotos que azotaron el país había ascendido a 164, mientras 971 personas resultaron heridas. (Xinhua/Marcos Salgado) (ms) (ra) (ce)La presidenta interina Delcy Rodríguez decretó la emergencia nacional tras el sismo.

En paralelo, y desde Nueva York, el canciller, Pablo Quirno, reveló que se comunicó con su par de Venezuela, Yván Gil, a quién le expresó la "solidaridad y la disposición de proveer asistencia humanitaria en estos difíciles momentos que atraviesan". "Nuestros equipos permanecen en contacto y coordinación", contó desde su cuenta de X.

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