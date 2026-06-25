Líneas de contacto

Terremoto en Venezuela: cuáles son las herramientas digitales para buscar desparecidos y realizar llamadas

Tras los devastadores sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela dejando al menos 164 muertos y masivos cortes de servicios, la solidaridad civil se organiza en la web. Una plataforma colaborativa ya registra más de 34.000 reportes de personas incomunicadas, mientras se viralizan alternativas tecnológicas como aplicaciones móviles para burlar el colapso de las redes locales de internet y telefonía.