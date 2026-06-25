La desesperación por la falta de contacto con familiares dentro de Venezuela movilizó una rápida respuesta comunitaria en el entorno digital. Los sismos, que hasta el momento registran un saldo oficial de 164 víctimas fatales y 971 heridos, provocaron severos daños en la infraestructura pública, derivando en apagones masivos e interrupciones prolongadas en las prestaciones de telefonía celular y conectividad residencial.
Terremoto en Venezuela: cuáles son las herramientas digitales para buscar desparecidos y realizar llamadas
Tras los devastadores sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela dejando al menos 164 muertos y masivos cortes de servicios, la solidaridad civil se organiza en la web. Una plataforma colaborativa ya registra más de 34.000 reportes de personas incomunicadas, mientras se viralizan alternativas tecnológicas como aplicaciones móviles para burlar el colapso de las redes locales de internet y telefonía.
Una base de datos ciudadana para los reencuentros
Frente al apagón informativo provocado por el colapso de las redes tradicionales, un grupo de ciudadanos puso en marcha de manera independiente el sitio web desaparecidosterremotovenezuela.com. Esta plataforma digital busca unificar en un único registro los datos de las personas cuyo paradero directo aún se desconoce, contrarrestando la dispersión de mensajes que inunda las redes sociales por estas horas.
Hasta las últimas actualizaciones de la fecha, la base de datos ya recopiló más de 34.000 reportes. Del total de ingresos procesados por el sistema, más de 2.000 personas ya pudieron ser localizadas a salvo, mientras que unas 32.000 solicitudes continúan activas a la espera de confirmación. Los administradores enfatizan la necesidad de que los usuarios actualicen los reportes apenas se concrete el reencuentro para optimizar el mapa de búsqueda civil.
El funcionamiento del portal permite buscar de forma gratuita mediante un motor interno si un familiar ya fue reportado. En caso negativo, el sistema habilita la pestaña "Reportar a alguien", donde se solicita completar un formulario básico con el nombre completo, rasgos de identificación y la última ubicación geográfica registrada del afectado antes del sismo.
Teléfonos de emergencia habilitados
Además del registro, la web concentra los números prioritarios asignados por las operadoras locales para contingencias, recomendando insistir a las líneas fijas y de telefonía móvil mediante los siguientes accesos:
- Líneas Fijas CANTV: 171
- Movilnet: *1
- Digitel: 112
- Movistar: 911
Talk360: la alternativa para llamar sin datos en destino
La incomunicación con el exterior motivó también la difusión masiva de herramientas de llamada de voz específicas. A través de la recomendación de la creadora de contenido venezolana Gleydi Cartaya (conocida en plataformas digitales como La Reina del Cosmo), comenzó a utilizarse masivamente la aplicación Talk360 entre la comunidad de residentes en el extranjero.
La principal ventaja operativa de este software en el contexto de una catástrofe radica en que la persona que recibe la llamada en Venezuela no requiere disponer de un teléfono inteligente, conectividad a internet ni tener la aplicación instalada. La comunicación se procesa desde el exterior mediante Wi-Fi o datos móviles ordinarios, pero ingresa directamente a las líneas telefónicas analógicas o convencionales del territorio venezolano que aún mantengan señal física de red.
Para su utilización, los usuarios deben descargar la app desde las tiendas oficiales (Google Play o App Store), registrar una cuenta con su número habitual como identificador y cargar crédito internacional bajo modalidad prepaga, evitando los costos tradicionales de roaming o tarjetas internacionales fijas. Si bien la alternativa depende de que las centrales físicas de telefonía en destino no estén completamente destruidas, se consolidó como una de las pocas vías de enlace directo utilizables durante la jornada.
La emergencia en territorio venezolano expone la fragilidad de las comunicaciones en momentos de desastre natural, pero a su vez consolida la importancia de la resiliencia tecnológica comunitaria. En una era globalizada, las plataformas de datos colaborativas y las herramientas de voz alternativas se transforman en canales indispensables para llevar tranquilidad a miles de hogares separados por la distancia.