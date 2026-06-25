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Terremotos en Venezuela: buscan a la familia de un futbolista argentino tras el derrumbe de su edificio

El defensor cordobés Lucas Trejo pidió ayuda desesperada en sus redes sociales para localizar a su esposa y a sus dos hijos pequeños en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5. Cancillería habilitó líneas de asistencia de emergencia.

Buscan a la familia de un futbolista argentino tras el derrumbe de su edificio.Buscan a la familia de un futbolista argentino tras el derrumbe de su edificio.
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La angustia y la incertidumbre se apoderaron del ámbito deportivo internacional tras conocerse el drama que atraviesa el futbolista argentino Lucas Trejo.

El defensor de 38 años, quien actualmente se desempeña en el Club Sport Marítimo de La Guaira, utilizó sus canales oficiales en las redes sociales para solicitar la colaboración urgente de la comunidad con el fin de localizar a su esposa y a sus dos hijos menores de edad, de quienes no tiene certezas sobre su paradero tras los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela.

El sismo sorprendió al futbolista en la ciudad de Caracas, donde se encontraba concentrado junto al resto del plantel profesional para disputar el encuentro correspondiente a la copa local frente a Deportivo Miranda en el Estadio Brígido Iriarte.

Lucas TrejoSolicitan la colaboración urgente de la comunidad con el fin de localizar a su esposa y a sus dos hijos.

Al enterarse de la magnitud del evento natural, Trejo intentó comunicarse con su hogar pero constató que la estructura residencial donde habita su familia se desplomó por completo.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, suplicó el deportista a través de una desgarradora historia en su cuenta de Instagram.

Con el propósito de agilizar los rastreos de los equipos de rescate, el jugador difundió las identidades y fotografías de los desaparecidos: su esposa, Yanina Maranella, y sus hijos, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella.

Lucas TrejoSuplicó el deportista a través de una desgarradora historia en su cuenta de Instagram.

Emergencia nacional

El centro y norte del territorio venezolano sufrieron el violento impacto de dos movimientos telúricos sucesivos de magnitud 7,2 y 7,5, los cuales ocasionaron el colapso de numerosas estructuras edilicias tanto en la región capitalina como en el cordón costero. Ante la gravedad de la catástrofe, la presidenta interina Delcy Rodríguez decretó formalmente el estado de emergencia general.

En sus primeras declaraciones oficiales durante una conferencia de prensa nocturna, Rodríguez calificó el panorama en la región costera como "una verdadera tragedia" y reportó un balance preliminar de al menos 164 víctimas fatales y más de 971 heridos en las zonas afectadas.

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Canales de asistencia consular

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina emitió un comunicado oficial expresando su profunda solidaridad con el pueblo venezolano por las severas consecuencias del desastre natural.

Paralelamente, la Cancillería instó a los ciudadanos argentinos residentes en las zonas de riesgo a acatar rigurosamente las directivas de evacuación y seguridad dictadas por los comités de emergencia locales.

comunicadoEl gobierno argentino emitió un comunicado oficial a través de X.

Debido a la compleja realidad institucional y la total ausencia de una delegación diplomática física en Caracas, las autoridades nacionales dispusieron canales de comunicación específicos y remotos para brindar asistencia exclusiva a los compatriotas damnificados:

  • Línea para mensajería de WhatsApp: +54 9 11 5061-5903
  • Línea para mensajes de voz: +54 9 11 5040-7243
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