Conmoción

Terremotos en Venezuela: buscan a la familia de un futbolista argentino tras el derrumbe de su edificio

El defensor cordobés Lucas Trejo pidió ayuda desesperada en sus redes sociales para localizar a su esposa y a sus dos hijos pequeños en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5. Cancillería habilitó líneas de asistencia de emergencia.