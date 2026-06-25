Miles de venezolanos compartieron en redes sociales videos y fotografías de los momentos posteriores al fuerte terremoto que afectó al país este miércoles. Las imágenes mostraron evacuaciones de edificios, daños estructurales, derrumbes parciales y escenas de preocupación entre la población, especialmente en Caracas y otras ciudades del norte venezolano.
Terremoto en Venezuela: ya son 164 los muertos y 971 los heridos mientras continúan los rescates
Los videos y fotografías difundidos tras el doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 muestran derrumbes, evacuaciones y graves daños en varias ciudades. Mientras continúan los rescates, organismos internacionales advierten que el número de víctimas podría aumentar significativamente en los próximos días.
Mientras continuaban las tareas de rescate y evaluación de daños, los registros audiovisuales permitieron dimensionar el alcance del fenómeno que sacudió a millones de personas.
El sismo principal fue reportado por organismos internacionales con una magnitud de entre 7,1 y 7,5, según las distintas actualizaciones realizadas tras el análisis de los registros sísmicos. El epicentro se ubicó cerca de la ciudad de Morón, en la costa norte venezolana, y el movimiento fue percibido con fuerza en gran parte del país e incluso en regiones de Colombia.
Evacuaciones, edificios dañados y registros que recorrieron el mundo
Minutos después del terremoto comenzaron a circular videos captados por ciudadanos desde viviendas, oficinas, centros comerciales y espacios públicos. En muchos de ellos se observa cómo lámparas, muebles y estructuras se movían violentamente mientras las personas intentaban ponerse a resguardo.
Uno de los registros más difundidos fue el captado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Allí se observó a pasajeros y trabajadores evacuando las instalaciones mientras el movimiento telúrico sacudía el edificio. Las imágenes mostraron momentos de tensión y corridas preventivas ante la incertidumbre generada por el sismo.
También se viralizaron videos tomados en distintos barrios de Caracas. En sectores como Altamira, Los Palos Grandes y San Bernardino se reportaron daños estructurales en edificios y viviendas. Algunas grabaciones mostraron fachadas desprendidas, ventanas destruidas y columnas de humo elevándose sobre distintos puntos de la ciudad.
Las autoridades confirmaron que varios inmuebles sufrieron derrumbes parciales y que equipos de rescate trabajaban para localizar personas atrapadas bajo los escombros. La situación más compleja se registró en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el fenómeno.
Otro momento que quedó registrado en video ocurrió durante un partido de béisbol. Las imágenes muestran cómo jugadores, árbitros y espectadores interrumpieron la actividad cuando comenzaron las sacudidas, mientras la transmisión televisiva captaba en tiempo real la reacción de los presentes.
La emergencia continúa mientras se evalúan los daños
La emergencia continúa agravándose a medida que avanzan las tareas de rescate. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que la cifra oficial de víctimas fatales ascendió a 164 personas, mientras que el número de heridos llegó a 971.
El balance representa un fuerte incremento respecto de los datos difundidos durante las primeras horas posteriores a los terremotos, cuando se habían reportado 32 muertos y unos 700 heridos.
Pese a la actualización oficial, las autoridades reconocen que el número de víctimas podría seguir aumentando. Los equipos de emergencia continúan trabajando en decenas de edificios derrumbados o con daños estructurales severos, especialmente en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre.
La cantidad de personas desaparecidas todavía no fue precisada y existen sectores donde las tareas de relevamiento avanzan con dificultades debido a los daños en la infraestructura y las comunicaciones.
Especialistas señalaron que la escasa profundidad del movimiento sísmico contribuyó a que fuera percibido con gran intensidad en superficie. Además, la ocurrencia de dos terremotos con pocos segundos de diferencia incrementó la sensación de peligro entre la población y dificultó la respuesta inicial en algunas zonas.
Según explicó Rodríguez en declaraciones a medios estatales, desde los dos terremotos principales se registraron al menos 30 réplicas, lo que mantiene la preocupación entre la población y obliga a reforzar las medidas de seguridad en las áreas afectadas. Muchas familias permanecen fuera de sus viviendas por temor a nuevos derrumbes y continúan las inspecciones estructurales en edificios públicos, hospitales, escuelas y complejos residenciales.
Mientras avanzan las tareas de rescate, las autoridades mantienen el estado de emergencia y concentran los esfuerzos en la búsqueda de sobrevivientes en edificios colapsados.
La Guaira fue declarada zona de desastre debido a la magnitud de los daños, mientras continúan llegando equipos de asistencia internacional. Los especialistas consideran que el balance definitivo podría tardar varios días, ya que aún existen sectores incomunicados, servicios básicos interrumpidos y numerosas denuncias de personas desaparecidas