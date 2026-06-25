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Terremoto en Venezuela: ya son 164 los muertos y 971 los heridos mientras continúan los rescates

Los videos y fotografías difundidos tras el doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 muestran derrumbes, evacuaciones y graves daños en varias ciudades. Mientras continúan los rescates, organismos internacionales advierten que el número de víctimas podría aumentar significativamente en los próximos días.