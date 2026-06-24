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Buscan sobrevivientes

Venezuela confirmó que hubo muertos y heridos tras los dos potentes terremotos

Las autoridades no precisaron cifras. En tanto, se emitió un alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses en el Caribe, aunque luego se desestimó.

Los equipos de rescate ya trabajan en la zona afectada. Reuters.Los equipos de rescate ya trabajan en la zona afectada. Reuters.
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Dos terremotos, registrados en el noroeste de Montalbán, en el centro de Venezuela, se sintieron este miércoles en gran parte del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

Rescuers work at the site of damaged buildings in the aftermath of an earthquake, in Caracas, Venezuela, June 24, 2026. REUTERS/Fausto TorrealbaGran parte de Venezuela se encuentra sin servicio eléctrico. Reuters.

El epicentro del temblor y su réplica se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

El terremoto se registró a una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.

Numerosos habitantes de Caracas salieron a las calles para resguardarse en medio del fuerte movimiento telúrico, mientras en redes sociales empezaron a circular imágenes de viviendas en las que el sacudón hizo caer diversos objetos y de edificios colapsados.

Rescuers work at the site of damaged buildings in the aftermath of an earthquake, in Caracas, Venezuela, June 24, 2026. REUTERS/Fausto TorrealbaBuscan sobrevivientes entre los escombos. Reuters.

En tanto, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, al este de Caracas, informó sobre posible fallecidos en su jurisdicción después de los dos terremotos -de magnitud 7,1 y 7,2- que dejaron daños material aún no cuantificados.

Duque declaró a la cadena Globovisión que dos estructuras se habían derrumbado, 16 personas resultaron heridas y hubo fallecidos, aunque no precisó la cifra de víctimas mortales.

"Lamentablemente, hasta ahora sí, pero estamos enfocados en tratar de rescatar a la mayor cantidad de vecinos con vida", respondió el funcionario a periodistas en medio de las tareas de rescate de residentes de dos edificios colapsados frente a la plaza Altamira, en el este capitalino.

Mirá tambiénRegistraron un sismo de magnitud 7,1 en Venezuela

Por su parte, la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado expresó este miércoles su solidaridad con los afectados por el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela y pidió fortaleza y unidad para los ciudadanos en medio de la emergencia.

Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado speaks during a press conference on Capitol Hill, in Washington, D.C., U.S., January 20, 2026. REUTERS/Kylie CooperMaria Corina Machado, lider opositora venezolana y premio Nobel de la Paz. Archivo

En un mensaje en la red social X aseguró que sus "oraciones" están con "cada hogar venezolano" en estas "horas de angustia" y expresó su deseo de que "la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan" ante este "difícil momento".

A"Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca", escribió Machado.

Aviso de tsunami, desestimado

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió este miércoles (24.06.2026) un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras los terremotos de magnitud 7,1 y 7,2 registrados cerca de las costas de Venezuela. El aviso de tsunami fue emitido a las 18:40 hora local. Sin embargo, cesó a los pocos minutos.

Antecedente en 2018

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

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