Departamento de Santander

Un sismo de magnitud 5.1 sacudió a Colombia esta madrugada

El temblor despertó a miles en el oriente del país, sin causar víctimas ni daños severos, según informes del Servicio Geológico Colombiano. Según se informó, el movimiento tuvo su origen en Los Santos, un área conocida por su actividad sísmica. La profundidad de 146 km ayudó a dispersar las ondas telúricas.