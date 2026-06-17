Un fuerte temblor de magnitud 5.1 sacudió el oriente de Colombia durante la madrugada de este miércoles 17 de junio. El fenómeno sísmico, registrado en las primeras horas del día, despertó de forma abrupta a miles de ciudadanos en amplias zonas del país, incluyendo su ciudad capital. De acuerdo con los reportes oficiales preliminares, el evento no ha dejado víctimas fatales ni daños materiales de consideración.
Un sismo de magnitud 5.1 sacudió a Colombia esta madrugada
El temblor despertó a miles en el oriente del país, sin causar víctimas ni daños severos, según informes del Servicio Geológico Colombiano. Según se informó, el movimiento tuvo su origen en Los Santos, un área conocida por su actividad sísmica. La profundidad de 146 km ayudó a dispersar las ondas telúricas.
Epicentro en un punto clave del monitoreo sísmico
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) precisó que el sismo ocurrió exactamente a las 5:51 a. m. hora local. El epicentro se localizó en el municipio de Los Santos, situado en el departamento de Santander, un área reconocida por su alta y constante actividad tectónica a nivel continental.
El movimiento se produjo a una profundidad calculada de 146 kilómetros, factor técnico que habitualmente amortigua el impacto en la superficie pero expande el radio de percepción de las ondas telúricas.
Amplio alcance geográfico en las principales urbes
A pesar de tener su núcleo en el noreste de la geografía colombiana, la energía liberada se irradió de manera notable hacia los grandes conglomerados urbanos del país. En las redes sociales oficiales del SGC y plataformas digitales, los ciudadanos reportaron haber sentido una fuerte sacudida en ciudades clave del oriente y centro del territorio, tales como:
- Bucaramanga y Cúcuta: por su proximidad geográfica con Santander, registraron las percepciones de mayor intensidad por parte de los residentes.
- Bogotá y Medellín: en ambas capitales departamentales se reportaron movimientos leves a moderados, principalmente en edificaciones de altura considerable.
Inspección de infraestructura y estado de situación
Minutos después de registrarse el evento sísmico, el Cuerpo de Bomberos de Colombia en conjunto con personal técnico de la Alcaldía de Los Santos desplegaron brigadas operativas en las zonas rurales y cascos urbanos. Los equipos iniciaron recorridos de inspección en la infraestructura pública, viviendas y tendidos de servicios esenciales para verificar posibles fallas o fisuras estructurales.
Hasta el cierre de este reporte periodístico, las distintas agencias de gestión del riesgo confirmaron un panorama de total normalidad, sin reportes de heridos o colapsos edilicios. Por su parte, las autoridades meteorológicas y geológicas instaron a la comunidad a mantener la calma y seguir canales de información oficiales ante la probabilidad de que ocurran réplicas menores durante el transcurso de la jornada.