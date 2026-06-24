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Este miércoles

Registraron un sismo de magnitud 7,1 en Venezuela

Tuvo epicentro a 21 kilómetros hacia el oeste de Morón, según los reportes oficiales venezolanos. De momento, no se comunicaron víctimas.

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Un sismo de magnitud 7,1 se registró este miércoles a 21 kilómetros al oeste de Morón, Venezuela, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro del terremoto de este 24 de junio por la tarde-noche, tuvo una profundidad de 10 kilómetros y fue ubicado inicialmente a 10,5 grados de latitud norte y a 68,4 grados de longitud oeste.

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Por otro lado, según la cuenta oficial de Asismet en X, el evento tuvo una magnitud preliminar de 6,8 y se registró a las 18:04:32 hora local (17:04 hora peruana) en las costas de Yaracuy, Venezuela, con una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con datos del GFZ.

El reporte de Servicio Geológico Colombiano.El reporte de Servicio Geológico Colombiano.

El Servicio Geológico Colombiano confirmó el evento, informando: “Evento Sísmico Internacional - Boletín Actualizado 1, 2026-06-24, 17:04 hora local. Magnitud 7,0, profundidad 0 km, Near Coast of Venezuela”.

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó que, según la Dirección General Marítima (Dimar), no existe amenaza de tsunami para la costa Caribe de Colombia tras el sismo registrado en la costa de Venezuela.

El Sistema ⁠de Alerta ‌de Tsunamis de ⁠Estados ⁠Unidos emitió un aviso para Puerto Rico y las Islas Vírgenes tras ‌el terremoto.

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