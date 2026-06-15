Venezuela firmó un acuerdo con el gigante estadounidense General Electric para iniciar la recuperación de su deteriorado sistema eléctrico, anunció este lunes (15.06.2026) la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Venezuela firmó un acuerdo con General Electric
El acuerdo busca recuperar el sistema eléctrico venezolano, donde la mayor parte del territorio vive apagones a diario que se prolongan hasta por diez horas.
Rodríguez ocupa la presidencia de forma temporal desde la caída del mandatario Nicolás Maduro en una incursión estadounidense en enero. Mantuvo en abril diálogos con la multinacional para atender los problemas energéticos del país.
El acuerdo permitirá "recuperar en los primeros 24 meses 1.000 megavatios y en total, en cuatro años, más de 5.000 megavatios", refirió Rodríguez en un acto en el palacio presidencial de Miraflores.
El diputado opositor Ezio Angelini declaró a la AFP que previo a la llegada del chavismo en 1999, Venezuela producía 20.000 megavatios diarios y consumía alrededor de 12.000 megavatios en cada jornada.
"En este momento estamos produciendo 12.000 megavatios y estamos consumiendo 14.000" megavatios al día, dijo el parlamentario para ejemplificar el déficit durante una sesión parlamentaria.
El gobierno informó que el 7 de mayo Venezuela alcanzó una demanda eléctrica de 15.579 megavatios, la más alta en nueve años.
Normalizar suministro eléctrico
Expertos han advertido además de que para reflotar la industria petrolera, el principal sector de Venezuela, se requiere normalizar el suministro eléctrico.
"Es un paso histórico (...) que podamos dar recuperación a un servicio tan esencial", remarcó Rodríguez en un acto junto con los directivos de la empresa estadounidense.
General Electric estuvo seis semanas en Venezuela "haciendo un levantamiento muy preciso, muy minucioso sobre el sistema eléctrico nacional, tanto en su generación hídrica como en su generación térmica", apuntó la mandataria.
La mayor parte de Venezuela vive apagones a diario que se prolongan hasta por diez horas. Incluso los cortes se han extendido a Caracas, exceptuada durante años.
La nacionalización de este sector en 2007 dejó fuera a 14 empresas eléctricas, algunas operadas con capital extranjero.
El Parlamento venezolano comenzó a inicios de mes la discusión de una reforma que abre la puerta al capital privado para recuperar el sistema eléctrico bajo control estatal.