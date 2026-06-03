El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio pidió este miércoles, durante una audiencia ante la Cámara de Representantes, la creación cuanto antes de una nueva comisión electoral para avanzar hacia unas elecciones con garantías democráticas en Venezuela, según EFE y AFP.
Marco Rubio pidió que Venezuela avance "lo antes posible" hacia las elecciones
El secretario de Estado de los Estados Unidos pidió crear cuanto antes una nueva comisión electoral en Venezuela. Además, sostuvo que es necesario garantizar prensa independiente y condiciones para que los partidos puedan organizarse.
Rubio afirmó que antes de convocar a los ciudadanos a las urnas es necesario robustecer instituciones clave y señaló que la prioridad de Washington sigue siendo la celebración de elecciones multipartidistas, libres y justas, aunque evitó fijar un calendario concreto, y destacó que las reformas deben preceder cualquier convocatoria.
“Claramente necesitamos una nueva comisión electoral”, dijo Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y describió el momento como un período de recuperación tras la captura de Nicolás Maduro, ocurrida cinco meses antes, que según la administración de Donald Trump abrió una nueva etapa política en Venezuela.
El funcionario identificó tres elementos centrales para avanzar en Elecciones con garantías democráticas: una autoridad electoral renovada, una prensa independiente y tiempo para que las organizaciones políticas se reorganicen y compitan en igualdad de condiciones.
Rubio puntualizó que la prensa debe poder operar sin restricciones y añadió que “parte de la fase de recuperación es crear las condiciones para una prensa libre e independiente”, además reconoció que habió un aumento en la actividad informativa pero que todavía queda camino por recorrer.
La exigencia de una comisión electoral
En su intervención Rubio enfatizó la urgencia de conformar un nuevo ente electoral para que Venezuela avance lo antes posible hacia una votación con garantías, y subrayó que Washington querría ver ese avance pronto: “nos gustaría verlo lo antes posible, pero recuerden que pasó cinco meses, no cinco años”, dijo.
El secretario de Estado explicó que los partidos deben disponer de tiempo para organizarse, movilizar simpatizantes y presentar propuestas, y señaló que no se puede participar en una elección si no se tuvo tiempo para reconstruir estructuras internas.
Desde el cambio de régimen a comienzos de año, la cuestión electoral ocupa un lugar central en la estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela; la administración respaldó medidas económicas mientras insiste en que el objetivo final es construir instituciones que garanticen competencia política abierta.
Contexto político que rodea la discusión
Internamente, la economía y la política generan malestar: la investigación señala acelerada depreciación de la moneda, aumento del dólar y protestas por salarios y pensiones, factores que alimentan el debate sobre el calendario electoral posible.
Sectores opositores, entre ellos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, pedió acuerdos para organizar Elecciones con supervisión y garantías, mientras el régimen de Delcy Rodríguez prioriza la gestión económica y la apertura del sector energético a la inversión extranjera.
La discusión sobre plazos y mecanismos para avanzar en Elecciones con garantías democráticas permanece abierta y constituye uno de los principales puntos de fricción entre Washington y Caracas.