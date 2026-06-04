El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto y máxima autoridad militar de Estados Unidos, realizó este miércoles una visita sin anuncio previo a Venezuela, donde mantuvo encuentros con representantes del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. La llegada del militar se produjo cinco meses después de la captura del expresidente Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero en Caracas.
Sorpresiva visita a Venezuela del principal jefe militar de Estados Unidos
La llegada del funcionario ocurrió cinco meses después de la captura de Nicolás Maduro y se dio en un contexto de reanudación de vínculos diplomáticos, reuniones bilaterales y creciente cooperación entre Caracas y Washington.
Se trató de la primera visita oficial de Caine al país sudamericano desde que asumió el cargo en 2025. Según informó el Estado Mayor Conjunto estadounidense, el general participó de reuniones bilaterales con altos dirigentes del gobierno interino y también recorrió instalaciones diplomáticas de Estados Unidos en Caracas.
Su paso por Caracas
A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Estado Mayor Conjunto indicó que Caine sostuvo conversaciones con funcionarios venezolanos y con integrantes de la Embajada estadounidense.
Además, el militar visitó la Unidad de Refuerzo de Seguridad de la Infantería de Marina de la sede diplomática, donde agradeció el trabajo del personal desplegado. El mensaje oficial destacó su reconocimiento hacia los infantes de marina por su labor en el país.
La visita ocurrió mientras Delcy Rodríguez, actual mandataria venezolana, desarrolla una gira oficial en India entre el 3 y el 7 de junio, enfocada en fortalecer acuerdos energéticos, comerciales y de cooperación bilateral.
Contactos militares
El viaje de Dan Caine no fue un hecho aislado. Desde enero, tras la captura de Maduro, otros altos mandos estadounidenses también viajaron a Caracas en el marco del restablecimiento de vínculos entre ambos países.
El jefe del Comando Sur, Francis Donovan, visitó Venezuela en dos oportunidades durante los últimos meses. La más reciente ocurrió el 23 de mayo, cuando participó de un simulacro de emergencia en la embajada estadounidense utilizando aeronaves militares.
Las visitas se producen luego de la reanudación de relaciones entre Caracas y Washington, retomadas el 5 de marzo tras siete años de ruptura diplomática. En paralelo, la administración de Delcy Rodríguez impulsó cambios en las leyes de hidrocarburos y minería con el objetivo de atraer inversiones extranjeras, en un escenario de creciente acercamiento con Estados Unidos.
El contexto político
Después de la detención de Nicolás Maduro, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que su gobierno tendría participación en el manejo de los negocios petroleros venezolanos. Mientras tanto, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez comenzó una etapa de reformas económicas y diplomáticas bajo fuerte presión internacional.
En ese marco, la llegada del máximo jefe militar estadounidense a Caracas refuerza la señal de acercamiento entre ambos países y abre interrogantes sobre el alcance de la cooperación política, económica y de seguridad en los próximos meses.