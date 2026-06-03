Política internacional

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de limitar los poderes de guerra de Trump

La cámara baja aprobó una resolución que ordena al presidente retirar las tropas de las hostilidades con Irán, salvo autorización expresa del Congreso. Cuatro republicanos acompañaron el reclamo demócrata en una votación que ahora se traslada al Senado.