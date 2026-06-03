La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles una resolución que limita los poderes de guerra del presidente Donald Trump, marcando la primera vez que la cámara baja desafía de forma visible a la Casa Blanca en el actual conflicto con Irán.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de limitar los poderes de guerra de Trump
La cámara baja aprobó una resolución que ordena al presidente retirar las tropas de las hostilidades con Irán, salvo autorización expresa del Congreso. Cuatro republicanos acompañaron el reclamo demócrata en una votación que ahora se traslada al Senado.
La medida ordena al presidente retirar las fuerzas armadas estadounidenses de las hostilidades con Irán a menos que el Congreso vote a favor de declarar la guerra o autorice específicamente el uso de la fuerza militar contra ese país, según informó NBC News.
Sin embargo, la resolución no obliga automáticamente al retiro de fuerzas y funciona principalmente como una expresión simbólica de desaprobación de la política militar de la administración contra Irán, de acuerdo con la cadena estadounidense.
La votación en la Cámara terminó 215 a 208 a favor de la resolución sobre los poderes de guerra, con el apoyo de cuatro republicanos.
Los demócratas han impulsado repetidas votaciones para limitar los poderes de guerra del presidente tanto en la Cámara como en el Senado, y en las últimas semanas lograron sumar más apoyo republicano a la iniciativa.
El representante demócrata Jared Golden, de Maine, quien había votado en contra en tres intentos previos, retiró su oposición y votó a favor, otorgando unanimidad partidaria en ese bloque.
Los representantes republicanos Thomas Massie (Kentucky), Brian Fitzpatrick (Pensilvania), Tom Barrett (Michigan) y Warren Davidson (Ohio) se alinearon con los demócratas y votaron a favor de la medida.
Tras la aprobación, los demócratas presentes estallaron en aplausos en la Cámara.
La resolución ahora se remite al Senado para su consideración. Al tratarse de una resolución concurrente, no requiere la firma del presidente para expresar la posición del Congreso, según explicó ABC News.