Fenómeno astronómico

Un meteorito iluminó los cielos de Estados Unidos: fue visto en ocho estados y registrado por la NASA

La roca espacial atravesó la atmósfera a una velocidad cercana a los 80.000 kilómetros por hora y generó un brillante destello visible desde distintos puntos del Medio Oeste estadounidense. El fenómeno fue confirmado por especialistas de la NASA.