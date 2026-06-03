Un brillante fenómeno astronómico captó la atención de miles de personas en Estados Unidos durante la noche del 1 de junio. Un pequeño meteorito que ingresó a la atmósfera terrestre fue observado desde al menos ocho estados y dejó una intensa estela luminosa sobre los cielos de Ohio y Michigan.
Un meteorito iluminó los cielos de Estados Unidos: fue visto en ocho estados y registrado por la NASA
La roca espacial atravesó la atmósfera a una velocidad cercana a los 80.000 kilómetros por hora y generó un brillante destello visible desde distintos puntos del Medio Oeste estadounidense. El fenómeno fue confirmado por especialistas de la NASA.
El evento fue confirmado por la NASA, que informó que el objeto viajaba a casi 50.000 millas por hora —unos 80.000 kilómetros por hora— antes de desintegrarse parcialmente en la atmósfera.
Según los datos recopilados por organismos de monitoreo astronómico y por la agencia espacial estadounidense, el meteoro medía aproximadamente diez centímetros de diámetro y tenía un peso cercano a los 450 gramos.
Pese a sus reducidas dimensiones, la velocidad a la que se desplazaba permitió que produjera un espectáculo visible a cientos de kilómetros de distancia.
Un fenómeno visible
El ingreso del objeto ocurrió durante la noche y fue reportado por numerosos testigos que se encontraban en diferentes puntos de Estados Unidos. Los registros recopilados por la Sociedad Americana de Meteoros (American Meteor Society) indican que hubo observaciones desde Ohio, Michigan, Indiana, Pensilvania, Nueva York, Virginia Occidental, Illinois y Kentucky.
Las descripciones coinciden en señalar una intensa luz de tonalidad azul verdosa que atravesó el cielo durante apenas unos segundos. Muchos observadores compararon el fenómeno con una bola de fuego o un relámpago que avanzaba horizontalmente sobre el horizonte.
Las cámaras de seguridad domésticas, dispositivos de vigilancia vial y estaciones de monitoreo astronómico también lograron captar imágenes del evento.
Los videos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y permitieron a los especialistas reconstruir parte de la trayectoria seguida por el objeto antes de su fragmentación.
De acuerdo con los cálculos preliminares realizados por la NASA, el meteorito ingresó a la atmósfera sobre la región de los Grandes Lagos y perdió gran parte de su masa debido a las elevadas temperaturas generadas por la fricción con el aire.
Los expertos explicaron que el brillo observado no se debe al tamaño del objeto, sino a la enorme energía liberada cuando una roca espacial ingresa a velocidades extremadamente altas.
Incluso fragmentos relativamente pequeños pueden producir destellos muy visibles desde tierra cuando atraviesan las capas superiores de la atmósfera.
El fenómeno no provocó daños ni generó riesgos para la población. Tampoco se reportaron impactos confirmados de fragmentos sobre áreas habitadas.
Sin embargo, los especialistas continúan analizando la información disponible para determinar si alguna parte del meteorito logró sobrevivir al proceso de ablación y alcanzar la superficie terrestre.
Qué se sabe sobre los meteoritos que llegan a la Tierra
Los meteoritos forman parte de los millones de fragmentos rocosos que circulan permanentemente por el Sistema Solar. Cuando uno de estos objetos ingresa en la atmósfera terrestre, el rozamiento con las moléculas de aire provoca un aumento extremo de temperatura que genera la característica estela luminosa conocida como meteoro.
La mayoría de estos cuerpos son muy pequeños y se desintegran completamente antes de llegar al suelo. Los expertos estiman que diariamente ingresan a la atmósfera miles de partículas de distintos tamaños, aunque la inmensa mayoría pasa inadvertida porque ocurre sobre océanos, zonas despobladas o durante el día.
Los eventos que logran captar la atención pública suelen estar asociados a objetos más grandes o a trayectorias particularmente favorables para la observación. En este caso, la combinación de un cielo relativamente despejado, una trayectoria visible y la intensidad del brillo permitió que el fenómeno fuera observado simultáneamente por miles de personas.
La NASA mantiene una red de monitoreo dedicada a detectar y estudiar este tipo de eventos. Los datos obtenidos permiten conocer mejor el comportamiento de los objetos cercanos a la Tierra y evaluar posibles riesgos futuros asociados a cuerpos de mayor tamaño.
Los científicos remarcan que fenómenos como el registrado sobre Ohio y Michigan son relativamente frecuentes desde el punto de vista astronómico, aunque no siempre resultan tan visibles para el público.
De hecho, durante los últimos meses se registraron otros eventos similares en distintas regiones de América del Norte, lo que ha permitido recopilar información valiosa sobre la composición y el comportamiento de pequeños cuerpos espaciales.