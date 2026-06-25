Venezuela atraviesa una de las mayores tragedias naturales de su historia reciente luego de que dos fuertes terremotos sacudieran el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia.
Una científica explica el doble sismo en Venezuela: por qué fue tan potente
Dos terremotos de gran magnitud sacudieron Venezuela con apenas segundos de diferencia. El fenómeno liberó tensiones acumuladas durante más de un siglo.
El fenómeno, catalogado por especialistas como un "doblete sísmico", dejó víctimas, graves daños materiales y abrió interrogantes sobre la vulnerabilidad de las principales ciudades venezolanas ante eventos de gran magnitud.
Los movimientos telúricos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 y tuvieron su origen en una zona de intensa actividad tectónica vinculada al contacto entre las placas del Caribe y Sudamericana. La cercanía de los epicentros con áreas densamente pobladas amplificó los efectos destructivos, especialmente en Caracas y en el estado de La Guaira.
La mirada científica
La sismóloga Gina Paola Villalobos explicó en El País que el fenómeno registrado en Venezuela no puede considerarse un hecho inesperado desde el punto de vista geológico. “Es algo completamente esperable en una zona donde existe una acumulación constante de esfuerzos tectónicos”, señaló al analizar la interacción entre las placas Sudamericana y del Caribe.
La especialista remarcó que la energía liberada por los dos terremotos se había acumulado durante décadas. Según indicó, la región afectada presenta condiciones propicias para la generación de sismos de gran magnitud debido al movimiento permanente de las placas tectónicas.
Villalobos también se refirió al carácter excepcional del evento. “Los dobletes sísmicos son menos frecuentes que las secuencias tradicionales de terremoto principal y réplicas, pero no son desconocidos para la ciencia”, sostuvo. En ese sentido, recordó que existen antecedentes de fenómenos similares en distintas partes del mundo y también en América Latina.
Sin embargo, para la investigadora, el principal problema no radica exclusivamente en la magnitud de los movimientos. “La amenaza real no es el sismo, sino la vulnerabilidad de nuestras construcciones”, advirtió. A su juicio, buena parte de las consecuencias humanas y materiales están vinculadas a edificaciones que no fueron diseñadas para soportar terremotos de esta intensidad.
Finalmente, alertó que las réplicas continuarán durante los próximos días o semanas, un escenario habitual después de eventos de semejante magnitud y que obligará a mantener activos los sistemas de monitoreo y prevención.
El desafío de las ciudades vulnerables
Más allá de la magnitud de los movimientos, los especialistas coinciden en que el principal factor de riesgo radica en la capacidad de las construcciones para resistir terremotos de gran intensidad. Diversos análisis señalan que buena parte del parque edilicio venezolano fue levantado bajo normativas antiguas o presenta deficiencias estructurales que aumentan el peligro ante este tipo de eventos.
Las autoridades mantienen activados los operativos de emergencia mientras continúan las tareas de rescate y evaluación de daños. También advirtieron que las réplicas podrían prolongarse durante días o incluso semanas, una situación habitual después de terremotos de esta magnitud.
El desastre reavivó además el recuerdo de otros grandes terremotos que afectaron a Venezuela durante el siglo XX. Sin embargo, por la energía liberada y el impacto sobre zonas urbanas densamente pobladas, los especialistas consideran que este doble evento podría convertirse en uno de los más significativos registrados en la región en más de cien años.