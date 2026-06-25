La tragedia por los terremotos que sacudieron a Venezuela generó una fuerte reacción de artistas, influencers y figuras públicas. En medio de la emergencia, muchos de ellos utilizaron sus redes sociales para enviar mensajes de apoyo, compartir información y colaborar con las familias afectadas.
De Ricky Martin a Montaner: los mensajes de apoyo por la tragedia en Venezuela
Tras los fuertes sismos que golpearon a Venezuela, artistas, influencers y figuras públicas usaron sus redes sociales para enviar mensajes de apoyo, difundir información y colaborar con la búsqueda de personas. Ricky Martin, Danny Ocean, Carlos Baute, Cathy Fulop, Ricardo Montaner y otras celebridades se sumaron a la cadena de solidaridad.
Uno de los mensajes que más repercusión tuvo fue el de Ricky Martin, quien expresó su solidaridad con Caracas y con todo el pueblo venezolano. El cantante puertorriqueño dedicó palabras de acompañamiento a los ciudadanos, rescatistas y familias que atraviesan horas de angustia.
Carlos Baute fue otro de los artistas que se movilizó rápidamente. El cantante puso sus redes sociales a disposición de quienes necesitaban difundir datos de familiares incomunicados, pedidos de ayuda o información urgente vinculada con las zonas afectadas.
Danny Ocean también se sumó a la cadena solidaria y pidió responsabilidad en la circulación de información. El músico advirtió sobre los riesgos de difundir datos falsos en medio de una catástrofe y habilitó sus publicaciones como espacio para compartir información útil.
Mandando fuerza y muchas oraciones para Venezuela. Hoy mas que nunca, unidos!— Danny Ocean (@Dannocean) June 24, 2026
Lele Pons replicó el llamado y comenzó a difundir en sus historias pedidos de ayuda enviados por seguidores. Su alcance internacional permitió amplificar mensajes sobre personas desaparecidas, necesidades logísticas y canales de asistencia.
Cathy Fulop, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Marjorie de Sousa, Gaby Spanic, Carlos Vives, Alejandro Sanz y otras figuras también expresaron su dolor y acompañamiento. Algunos compartieron oraciones y mensajes de fuerza; otros se enfocaron en distribuir información para colaborar con los damnificados.
Dios mío Venezuela…— Ricardo Montaner (@montanertwiter) June 24, 2026
Padre protege a tu pueblo…#Venezuela
Cuando la tierra tiembla, también lo hace el alma de quienes queremos a ese país. Todo mi cariño y mi fuerza para Venezuela 🇻🇪— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 25, 2026
La solidaridad también llegó desde la realeza europea: Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro, reyes de Países Bajos, difundieron un comunicado en apoyo a los afectados. En medio del dolor, las redes de los famosos se transformaron en una herramienta de contención, búsqueda y asistencia para miles de personas.