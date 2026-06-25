Redes sociales

De Ricky Martin a Montaner: los mensajes de apoyo por la tragedia en Venezuela

Tras los fuertes sismos que golpearon a Venezuela, artistas, influencers y figuras públicas usaron sus redes sociales para enviar mensajes de apoyo, difundir información y colaborar con la búsqueda de personas. Ricky Martin, Danny Ocean, Carlos Baute, Cathy Fulop, Ricardo Montaner y otras celebridades se sumaron a la cadena de solidaridad.