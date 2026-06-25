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De Ricky Martin a Montaner: los mensajes de apoyo por la tragedia en Venezuela

Tras los fuertes sismos que golpearon a Venezuela, artistas, influencers y figuras públicas usaron sus redes sociales para enviar mensajes de apoyo, difundir información y colaborar con la búsqueda de personas. Ricky Martin, Danny Ocean, Carlos Baute, Cathy Fulop, Ricardo Montaner y otras celebridades se sumaron a la cadena de solidaridad.

Famosos se movilizaron para ayudar a Venezuela tras los devastadores terremotos.Famosos se movilizaron para ayudar a Venezuela tras los devastadores terremotos.
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La tragedia por los terremotos que sacudieron a Venezuela generó una fuerte reacción de artistas, influencers y figuras públicas. En medio de la emergencia, muchos de ellos utilizaron sus redes sociales para enviar mensajes de apoyo, compartir información y colaborar con las familias afectadas.

Uno de los mensajes que más repercusión tuvo fue el de Ricky Martin, quien expresó su solidaridad con Caracas y con todo el pueblo venezolano. El cantante puertorriqueño dedicó palabras de acompañamiento a los ciudadanos, rescatistas y familias que atraviesan horas de angustia.

Ricky Martin compartió un mensaje de apoyo para el pueblo venezolano tras los terremotos.Ricky Martin compartió un mensaje de apoyo para el pueblo venezolano tras los terremotos.

Carlos Baute fue otro de los artistas que se movilizó rápidamente. El cantante puso sus redes sociales a disposición de quienes necesitaban difundir datos de familiares incomunicados, pedidos de ayuda o información urgente vinculada con las zonas afectadas.

Danny Ocean también se sumó a la cadena solidaria y pidió responsabilidad en la circulación de información. El músico advirtió sobre los riesgos de difundir datos falsos en medio de una catástrofe y habilitó sus publicaciones como espacio para compartir información útil.

Lele Pons replicó el llamado y comenzó a difundir en sus historias pedidos de ayuda enviados por seguidores. Su alcance internacional permitió amplificar mensajes sobre personas desaparecidas, necesidades logísticas y canales de asistencia.

La ola de solidaridad de los famosos por los terremotos que sacudieron Venezuela.La ola de solidaridad de los famosos por los terremotos que sacudieron Venezuela.

Cathy Fulop, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Marjorie de Sousa, Gaby Spanic, Carlos Vives, Alejandro Sanz y otras figuras también expresaron su dolor y acompañamiento. Algunos compartieron oraciones y mensajes de fuerza; otros se enfocaron en distribuir información para colaborar con los damnificados.

La ola de solidaridad de los famosos por los terremotos que sacudieron Venezuela.La ola de solidaridad de los famosos por los terremotos que sacudieron Venezuela.

La solidaridad también llegó desde la realeza europea: Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro, reyes de Países Bajos, difundieron un comunicado en apoyo a los afectados. En medio del dolor, las redes de los famosos se transformaron en una herramienta de contención, búsqueda y asistencia para miles de personas.

La ola de solidaridad de los famosos por los terremotos que sacudieron Venezuela.La ola de solidaridad de los famosos por los terremotos que sacudieron Venezuela.
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