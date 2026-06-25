El gobierno argentino ratificó su absoluta disposición para colaborar con el pueblo de Venezuela tras los devastadores sismos de magnitud superior a los 7 puntos que sacudieron la región caribeña.
El canciller Pablo Quirno confirmó contactos con el gobierno de Delcy Rodríguez para enviar asistencia
El ministro de Relaciones Exteriores calificó los sismos como una "tragedia humanitaria sin ideología" y puso a disposición rescatistas de Cascos Blancos y suministros médicos. Explicó cómo funciona el plan de contingencia ante la falta de embajada argentina en Caracas.
El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, confirmó que las autoridades nacionales ya establecieron vías de comunicación formal con la gestión interina de Delcy Rodríguez con el propósito de evaluar las necesidades más urgentes en las zonas del desastre y coordinar el envío de asistencia internacional.
El titular de la Cancillería argentina enfatizó el carácter crítico de la situación y dejó de lado las marcadas discrepancias institucionales existentes entre ambas administraciones.
"Es una tragedia humanitaria, sin ideología. Iniciamos conversaciones con la cancillería venezolana para evaluar conjuntamente qué se necesita y ponernos a disposición", manifestó el funcionario durante una entrevista televisiva.
Además, detalló que mantiene un monitoreo constante de los acontecimientos junto al presidente Javier Milei, quien sigue la evolución del siniestro en pleno viaje hacia España.
Asistencia a residentes
Hasta las primeras horas del jueves, el balance de víctimas provisto por la presidenta encargada detallaba un panorama desolador: 164 víctimas fatales, 971 heridos y más de una treintena de réplicas sísmicas consecutivas.
Frente a este escenario, Quirno precisó cuáles son las principales herramientas de soporte que la República Argentina tiene listas para desplegar en el territorio afectado una vez que se consensúen los requerimientos logísticos de prioridad con las autoridades locales.
"Estamos a disposición. Cascos Blancos, rescatistas, pastillas potabilizadoras de agua, medicamentos. Es una situación que evoluciona constantemente y buscamos cómo hacer llegar la asistencia de la manera más urgente posible, donde la prioridad absoluta en este momento es el rescate de personas atrapadas", puntualizó el canciller argentino.
Agregó que se encuentran entablando diálogos con diversas corporaciones del sector privado para agilizar el acopio de insumos básicos de emergencia.
Plan de contingencia
Uno de los principales desafíos logísticos radica en que la Argentina carece de una delegación oficial o embajada en la capital venezolana desde las elecciones presidenciales de 2024, período en el cual el Ejecutivo argentino desconoció el triunfo reclamado por Nicolás Maduro y los funcionarios debieron abandonar el país.
Debido a esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra trabajando contrarreloj para tejer un entramado alternativo de contención.
"No tenemos representación de embajada en Venezuela y las comunicaciones son muy difíciles, están muy atareadas. Por eso estamos tendiendo una red de consulares para residentes argentinos para brindar la asistencia en caso de que la necesiten", aclaró Quirno.
El canciller transmitió un mensaje de cautela para aquellos ciudadanos que tienen familiares en las áreas afectadas por los derrumbes edilicios, instando a la población a mantener el orden y evitar colapsar los canales telefónicos de emergencia. "Hay un mundo dispuesto a ayudar a Venezuela. Esa es la mayor tranquilidad, Argentina dará la respuesta necesaria", concluyó.