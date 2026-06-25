Terremotos en Venezuela

El canciller Pablo Quirno confirmó contactos con el gobierno de Delcy Rodríguez para enviar asistencia

El ministro de Relaciones Exteriores calificó los sismos como una "tragedia humanitaria sin ideología" y puso a disposición rescatistas de Cascos Blancos y suministros médicos. Explicó cómo funciona el plan de contingencia ante la falta de embajada argentina en Caracas.