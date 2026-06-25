Asistencia

Venezuela creó un fondo de USD 200 millones para la reconstrucción tras los terremotos

El gobierno venezolano anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares destinado a financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por los dos terremotos que sacudieron el país. Mientras continúan las tareas de rescate, el balance oficial ascendió a 164 muertos y 971 heridos.