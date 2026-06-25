Venezuela comenzó este jueves una nueva etapa de respuesta a la emergencia provocada por los dos fuertes terremotos que sacudieron el país el miércoles por la tarde.
Venezuela creó un fondo de USD 200 millones para la reconstrucción tras los terremotos
El gobierno venezolano anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares destinado a financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por los dos terremotos que sacudieron el país. Mientras continúan las tareas de rescate, el balance oficial ascendió a 164 muertos y 971 heridos.
Mientras continúan las tareas de búsqueda de sobrevivientes y la asistencia a miles de damnificados, el gobierno anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares destinado a financiar la reconstrucción de viviendas, infraestructura y servicios afectados por el desastre.
El anuncio fue realizado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien además confirmó que la cifra oficial de víctimas ascendió a 164 fallecidos y 971 heridos.
La emergencia se concentra especialmente en el estado de La Guaira, considerado el área más afectada por los movimientos sísmicos, aunque también se registraron daños importantes en Caracas y otras localidades del norte venezolano.
Las autoridades mantienen desplegados equipos de rescate, fuerzas de seguridad, personal sanitario y voluntarios para atender a la población afectada.
Fondo para la reconstrucción y asistencia a los damnificados
Durante una intervención pública, Rodríguez informó que el Ejecutivo decidió crear un fondo especial de 200 millones de dólares para afrontar la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos. Los recursos estarán destinados a reparar infraestructura pública, restablecer servicios esenciales, reconstruir viviendas y asistir a las familias que perdieron sus hogares.
Según explicó la mandataria, el objetivo es garantizar una respuesta rápida ante una catástrofe que dejó severos daños materiales en distintas regiones del país. El gobierno también anunció líneas de financiamiento y mecanismos de apoyo para pequeños comerciantes, emprendedores y sectores productivos afectados por el desastre.
Paralelamente, las autoridades continúan relevando los daños estructurales ocasionados por los sismos. Edificios residenciales, escuelas, hospitales, rutas y otras obras de infraestructura sufrieron distintos niveles de afectación.
En algunas zonas todavía se trabaja en la remoción de escombros y en la evaluación de estructuras que podrían representar riesgos para la población.
Rodríguez señaló además que el gobierno mantiene conversaciones con organismos internacionales para coordinar asistencia técnica y humanitaria. Entre ellas mencionó contactos con Naciones Unidas para facilitar la llegada de especialistas en rescate y apoyo logístico destinado a fortalecer las tareas que se desarrollan en las áreas más comprometidas.
La presidenta encargada también convocó al sector privado a colaborar con maquinaria pesada y recursos que permitan acelerar las tareas de búsqueda de personas desaparecidas y la recuperación de espacios afectados por los derrumbes.
Estado de emergencia y preocupación por nuevas réplicas
Declaración oficial de emergencia
Como parte de las medidas adoptadas tras la tragedia, el gobierno venezolano declaró el estado de emergencia en todo el territorio afectado por los terremotos. La decisión busca facilitar la movilización de recursos, acelerar la asistencia a la población y coordinar las acciones de los distintos organismos involucrados en la respuesta al desastre.
La medida habilita procedimientos extraordinarios para la atención de la emergencia y permite concentrar esfuerzos en las zonas más comprometidas, particularmente en La Guaira, donde se registraron numerosos edificios colapsados y graves daños en la infraestructura urbana.
Las autoridades también dispusieron operativos especiales de protección civil y reforzaron la presencia de equipos de rescate en distintos puntos del país. El aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía suspendió temporalmente parte de sus operaciones mientras avanzan las inspecciones de seguridad sobre las instalaciones.
A la compleja situación generada por los derrumbes se suma la persistencia de actividad sísmica. Rodríguez informó que desde los dos movimientos principales se registraron al menos 30 réplicas, lo que mantiene en alerta a los organismos de emergencia y genera preocupación entre la población.
Las autoridades recomendaron evitar edificios con daños visibles, seguir las indicaciones de protección civil y mantenerse informados a través de canales oficiales. Asimismo, se habilitaron refugios temporales y centros de asistencia para quienes debieron abandonar sus viviendas.
Mientras continúan las tareas de rescate, los equipos de emergencia trabajan contrarreloj para localizar sobrevivientes entre los escombros. El balance oficial de víctimas podría seguir aumentando en las próximas horas debido a la magnitud de los daños registrados y a la existencia de sectores donde todavía se realizan relevamientos.
La tragedia generó además una amplia respuesta internacional. Diversos países y organismos multilaterales expresaron su solidaridad con Venezuela y ofrecieron asistencia humanitaria, equipos especializados y recursos para colaborar con la recuperación de las zonas afectadas.