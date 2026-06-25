Las imágenes del devastador terremoto que afectó a Venezuela recorrieron el mundo, pero una de las escenas más impactantes se produjo en pleno evento deportivo. Mientras se disputaba un partido de la Liga Mayor de Béisbol Profesional en Caracas, el fuerte movimiento sísmico obligó a detener las acciones y provocó momentos de tensión entre jugadores y espectadores.
Escenas de pánico en un partido de beisbol en medio del doble terremoto en Venezuela
El encuentro fue suspendido en medio del temor y la confusión. Ocurrió en el Estadio Universitario de Caracas, donde se enfrentaban Senadores y Marineros de Carabobo.
El episodio ocurrió en el Estadio Universitario de Caracas, donde se enfrentaban Senadores y Marineros de Carabobo. La jornada transcurría con normalidad cuando comenzó a sentirse el temblor. En cuestión de segundos, la atención dejó de estar puesta en el juego y pasó a concentrarse en lo que sucedía bajo los pies de quienes se encontraban en el recinto.
Las cámaras de televisión registraron el instante en que varios jugadores advirtieron que algo inusual estaba ocurriendo. Algunos miraron hacia las tribunas y otros observaron las estructuras del estadio mientras el movimiento se hacía cada vez más evidente. La incertidumbre se apoderó rápidamente del escenario deportivo.
Del desconcierto a la evacuación
A medida que avanzaban los segundos, el nerviosismo comenzó a extenderse entre los miles de espectadores presentes. Muchos abandonaron sus asientos y buscaron espacios abiertos dentro del estadio. Otros descendieron hacia el campo de juego siguiendo las recomendaciones habituales para este tipo de emergencias.
Los registros audiovisuales difundidos posteriormente muestran escenas de preocupación y gritos entre el público. Algunas personas intentaban comunicarse con familiares mientras otras procuraban mantener la calma. El movimiento telúrico se sintió con intensidad en distintos sectores de Caracas y el estadio no fue la excepción.
Las autoridades del encuentro actuaron de inmediato y decidieron suspender el partido. La prioridad pasó a ser la seguridad de los asistentes, los deportistas y el personal que trabajaba en el lugar. La interrupción se produjo en medio de una jornada que quedó completamente alterada por la emergencia que atravesaba el país.
El estadio fue parcialmente evacuado mientras se realizaban evaluaciones preliminares para determinar posibles daños en la estructura. Aunque no se reportaron incidentes de gravedad dentro del recinto deportivo, el temor se mantuvo durante varios minutos debido a la posibilidad de nuevas réplicas.
Un país en estado de alerta
La situación en el estadio formó parte de una jornada dramática para Venezuela. El país fue golpeado por dos terremotos de gran magnitud ocurridos con pocos segundos de diferencia, un fenómeno conocido como doblete sísmico que sorprendió incluso a especialistas por sus características.
Mientras los organismos de emergencia desplegaban operativos de rescate y asistencia en las zonas más afectadas, numerosos eventos públicos fueron suspendidos. Entre ellos figuraron actividades deportivas programadas en Caracas y otras ciudades cercanas al área donde se sintió con mayor fuerza el movimiento de las placas tectónicas.
Las impactantes imágenes registradas durante el partido de béisbol reflejaron la dimensión humana del desastre. Lo que debía ser una noche de deporte terminó convirtiéndose en un escenario de incertidumbre y preocupación, en medio de uno de los episodios sísmicos más importantes que recuerde Venezuela en las últimas décadas.