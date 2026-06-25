Terremotos en Venezuela

Estados Unidos destina US$ 150 millones y envía rescatistas para asistir a Venezuela

La administración de Donald Trump anunció un paquete de ayuda humanitaria y el despliegue de brigadas especializadas de búsqueda y rescate para colaborar en las zonas afectadas por los terremotos que sacudieron al país sudamericano. El balance oficial asciende a 188 muertos, más de 1.500 heridos y cientos de edificios destruidos o dañados.