La magnitud de la tragedia que atraviesa Venezuela tras los terremotos registrados el miércoles movilizó a la comunidad internacional y generó una rápida respuesta de Estados Unidos. Este jueves, la Casa Blanca confirmó la asignación de 150 millones de dólares destinados a financiar tareas de asistencia humanitaria y reconstrucción en las zonas más golpeadas por los sismos.
Estados Unidos destina US$ 150 millones y envía rescatistas para asistir a Venezuela
La administración de Donald Trump anunció un paquete de ayuda humanitaria y el despliegue de brigadas especializadas de búsqueda y rescate para colaborar en las zonas afectadas por los terremotos que sacudieron al país sudamericano. El balance oficial asciende a 188 muertos, más de 1.500 heridos y cientos de edificios destruidos o dañados.
La decisión fue anunciada mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros y las autoridades venezolanas actualizan permanentemente el número de víctimas. Según el último balance oficial, los movimientos sísmicos dejaron hasta el momento 188 fallecidos, 1.520 heridos y al menos 346 estructuras colapsadas o gravemente afectadas.
Entre los edificios dañados se encuentran hospitales, centros comerciales, viviendas y complejos residenciales, lo que obligó a miles de personas a abandonar sus hogares y permanecer en refugios temporales.
Cómo se distribuirán los fondos
El Departamento de Estado estadounidense informó que 100 millones de dólares serán canalizados a través de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), organismo encargado de coordinar las tareas de emergencia y la distribución de recursos en el territorio venezolano.
Los 50 millones de dólares restantes serán destinados a organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales que ya se encuentran trabajando sobre el terreno junto a las autoridades locales y equipos de emergencia.
Entre las entidades que recibirán parte de los recursos se encuentran World Vision, Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps, la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos.
El objetivo es acelerar la provisión de alimentos, agua potable, medicamentos, refugios temporales y asistencia sanitaria para las miles de personas afectadas por el desastre natural.
Rescatistas y apoyo logístico
Además del paquete económico, Washington dispuso el envío inmediato de brigadas especializadas de búsqueda y rescate provenientes de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax, en Virginia, y de la ciudad de Los Ángeles, en California.
Los equipos están integrados por bomberos, médicos, ingenieros estructurales y unidades caninas entrenadas para localizar personas atrapadas bajo los escombros.
Se trata de grupos con amplia experiencia en emergencias internacionales y que recientemente participaron en las tareas de asistencia desplegadas en Jamaica tras el paso del huracán Melissa.
La llegada de los especialistas representa un desafío logístico adicional debido a que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía permanece cerrado como consecuencia de los daños sufridos en su infraestructura.
Por ese motivo, el Departamento de Estado coordina junto al Pentágono el traslado de los equipos y del material necesario para las operaciones de rescate.
El mensaje de Trump
El presidente estadounidense Donald Trump confirmó durante la noche del miércoles que ordenó a las agencias federales actuar de manera urgente para asistir a Venezuela frente a la emergencia humanitaria.
"He ordenado a nuestro gobierno actuar con rapidez para asistir a Venezuela ante el devastador número de muertes", expresó el mandatario al anunciar las primeras medidas de ayuda.
Las declaraciones del presidente llegaron pocas horas después de conocerse las primeras imágenes del desastre y mientras continuaban las tareas de remoción de escombros en distintas ciudades del país.
Un país golpeado por dos fuertes sismos
Los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, provocaron severos daños estructurales y afectaron servicios esenciales en varias regiones venezolanas.
Las autoridades locales mantienen activos los operativos de rescate ante la posibilidad de encontrar sobrevivientes en edificios derrumbados, mientras equipos de ingenieros evalúan la estabilidad de hospitales, escuelas y complejos habitacionales que sufrieron importantes daños.
La comunidad internacional continúa enviando asistencia y personal especializado para colaborar con una de las peores catástrofes naturales registradas en Venezuela en las últimas décadas.