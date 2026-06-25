Terremotos en Venezuela

Crece la preocupación: la Federación Venezolana confirmó que siete futbolistas siguen desaparecidos

La Federación Venezolana de Fútbol informó que siete jugadores permanecen desaparecidos tras los fuertes sismos que afectaron al país. Entre ellos se encuentra Yimvert Berroterán, una de las promesas de la selección Sub-20.