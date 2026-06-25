La crisis provocada por los terremotos que golpearon a Venezuela también alcanzó al deporte. La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó que siete futbolistas permanecen desaparecidos mientras continúan los operativos de búsqueda en las zonas más afectadas por el desastre.
Crece la preocupación: la Federación Venezolana confirmó que siete futbolistas siguen desaparecidos
La Federación Venezolana de Fútbol informó que siete jugadores permanecen desaparecidos tras los fuertes sismos que afectaron al país. Entre ellos se encuentra Yimvert Berroterán, una de las promesas de la selección Sub-20.
La noticia generó una fuerte conmoción en el ambiente futbolístico venezolano, ya que entre las personas buscadas aparece Yimvert Berroterán, mediocampista de la selección Sub-20 y una de las principales promesas de La Vinotinto.
Los futbolistas que son buscados
Además de Berroterán, la FVF informó que permanecen desaparecidos Juan Manuel Pimentel Berríos, Mainell Rondón, Fausto Escobar, Rubén Rovaina, Robert Pérez y Kleudes García.
La entidad publicó imágenes y datos de cada uno de los jugadores en sus canales oficiales y solicitó a la población colaborar con cualquier información que pueda resultar útil para los equipos de rescate y las autoridades.
Una promesa de la Sub-20
Con apenas 18 años, Yimvert Berroterán integra el proceso de selecciones juveniles de Venezuela y es considerado uno de los proyectos con mayor proyección del país.
En la categoría Sub-17 disputó 17 encuentros y convirtió tres goles. Actualmente pertenece a UCV FC, donde comenzó a sumar sus primeros minutos en la máxima categoría del fútbol venezolano durante la presente temporada.
Continúan los operativos
Las tareas de búsqueda se mantienen activas en distintos puntos del país afectados por los terremotos. Familiares, organismos de emergencia y dirigentes deportivos siguen difundiendo los nombres de los futbolistas desaparecidos con la esperanza de obtener información sobre su paradero.
Mientras avanzan los operativos, el fútbol venezolano permanece pendiente de las novedades que puedan surgir en las próximas horas.