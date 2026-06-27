Dos experimentados bomberos zapadores de la Policía de la Provincia de Santa Fe arman las valijas con un destino complejo y una misión que conmueve. El Subcomisario Edgardo Espíndola y el Suboficial de Policía Eric Pollak recibieron la convocatoria oficial para sumarse a los equipos de rescate que colaborarán en Venezuela, un país sacudido en los últimos días por una serie de devastadores terremotos que dejaron un panorama crítico de destrucción.
Dos bomberos de Santa Fe viajan a Venezuela para ayudar tras los trágicos terremotos
El Subcomisario Edgardo Espíndola y el Suboficial Eric Pollak, miembros de la Dirección General de Bomberos de la Policía de la Provincia ya concentran en Gálvez a la espera de la partida.
Los uniformados santafesinos fueron llamados a las filas por la Brigada USAR ARG-15, el equipo nacional especializado en la búsqueda y rescate urbano en estructuras colapsadas. La convocatoria responde a la necesidad imperiosa de sumar manos calificadas ante la magnitud del desastre natural que golpeó a la República Bolivariana de Venezuela.
El llamado y el doble compromiso
El rol de Espíndola y Pollak posee una particularidad que resalta el espíritu de servicio de los rescatistas de la región: además de su labor diaria en la fuerza policial provincial, ambos forman parte del sistema de Bomberos Voluntarios.
Fue el propio Ministerio de Seguridad de la Nación el encargado de coordinar y convocar a este contingente especial, que integra a brigadistas de distintas provincias argentinas para conformar una delegación de ayuda humanitaria internacional de alta complejidad.
Concentración y espera en Gálvez
La logística ya se puso en marcha en el territorio santafesino. La base operativa para la unificación del equipo se estableció en la sede de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (FSABV), ubicada en la ciudad de Gálvez.
Allí, los dos bomberos zapadores junto al resto de los convocados ya concentran y realizan el minucioso control del equipamiento tecnológico, herramientas de corte y elementos de primera necesidad indispensables para afrontar el terreno de catástrofe. En estas horas, el contingente aguarda las directivas finales para el despegue de las aeronaves que los trasladarán hacia el norte del continente.
Experiencia al servicio de la emergencia
El despliegue de personal santafesino en misiones internacionales no es un hecho aislado, sino el reflejo de la constante capacitación en técnicas USAR (Urban Search and Rescue) que reciben las fuerzas locales. El profesionalismo de los zapadores de la provincia vuelve a ser requerido en el momento más oscuro para el pueblo venezolano, donde cada minuto cuenta para salvar vidas bajo los escombros.