Brigada USAR ARG-15

Dos bomberos de Santa Fe viajan a Venezuela para ayudar tras los trágicos terremotos

El Subcomisario Edgardo Espíndola y el Suboficial Eric Pollak, miembros de la Dirección General de Bomberos de la Policía de la Provincia ya concentran en Gálvez a la espera de la partida.