La ayuda humanitaria enviada por la Argentina para asistir a las víctimas del devastador terremoto que azotó a Venezuela ya se encuentra operativa en el lugar del desastre.
Terremoto en Venezuela: llegaron los aviones argentinos con brigadistas y equipamiento de rescate
El contingente enviado por el Gobierno nacional arribó a territorio venezolano para sumarse a las tareas de búsqueda y salvamento. Además, especialistas de Aeropuertos Argentina colaborarán en la rehabilitación de la terminal aérea de Caracas.
En las últimas horas, las autoridades confirmaron el arribo de las aeronaves y del personal especializado que se acoplará de forma inmediata a los complejos operativos de búsqueda, remoción de escombros y salvamento de sobrevivientes.
El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina Pablo Quirno, anunció oficialmente que los tres aviones despachados con rescatistas y equipamiento de alta complejidad tocaron suelo venezolano con éxito.
En su reporte, el funcionario nacional destacó la velocidad del despliegue y extendió un agradecimiento especial a las empresas YPF y Aerolíneas Argentinas por el apoyo logístico brindado y los esfuerzos coordinados que hicieron posible cumplir con la misión de asistencia de manera rápida y eficiente.
Equipos de excelencia para la búsqueda y rescate
Por su parte, la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, junto con los canales oficiales del Ministerio de Seguridad, ratificaron el envío de brigadistas pertenecientes al equipo USAR (Urban Search and Rescue), una fuerza de élite especializada que cuenta con certificación internacional para actuar en catástrofes estructurales.
Las autoridades ministeriales subrayaron el compromiso solidario del país frente a la crisis que atraviesa la nación caribeña. Remarcaron que, ante una emergencia de tal magnitud, la Argentina pone una vez más a disposición equipos técnicos y humanos de excelencia para cooperar en las zonas donde las estructuras edilicias colapsaron tras los fuertes sismos.
Cooperación técnica en el aeropuerto de Caracas
Más allá de las tareas directas de rescate en los focos de conflicto, la asistencia argentina sumará un componente técnico fundamental para garantizar el flujo de la ayuda internacional.
Según reveló Quirno, el gobierno de Venezuela solicitó de manera formal asistencia urgente para lograr la rehabilitación del aeropuerto de Caracas, cuya infraestructura se vio afectada por los movimientos telúricos.
Frente a este requerimiento, una comitiva de directivos y especialistas de la firma Aeropuertos Argentina viajó hacia la capital venezolana.
Los técnicos locales trabajarán en el terreno para evaluar los daños en las pistas y torres de control, con el objetivo de normalizar las operaciones aéreas y asegurar el correcto y seguro arribo de más contingentes humanitarios y suministros médicos provenientes de diversas partes del mundo.