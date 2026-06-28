Emergencia sísmica

Una réplica volvió a sacudir zonas afectadas en Venezuela y complicó las tareas de rescate

Un nuevo movimiento sísmico se registró en áreas ya afectadas por el terremoto inicial en el país caribeño, generando preocupación entre los equipos de emergencia y obligando a reforzar los operativos de asistencia en zonas con daños estructurales.